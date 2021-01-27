İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sakarya'da bazı ziyaretlerde bulundu.

Partililer tarafından Anadolu Otoyolu Adapazarı gişelerinde karşılanan Akşener, daha sonra Serdivan ilçesindeki bir besi çiftliğini ziyaret etti.

Çiftlik sahibiyle bir süre sohbet etmesinin ardından kent merkezindeki Uzun Çarşı esnafını ziyaret eden Akşener, bazı dükkanlara girerek işletme sahipleriyle görüştü.

Buradan hareket ettiği Hendek ilçesinde esnaf ziyareti yapan Akşener, gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaretleri sırasında hiç beklemediği kadar ekonomik sıkıntılardan dert yanan kişilerle karşılaştığını belirtti.

Esnafın ekonomik durumunun iyi olmadığını savunan Akşener, "Hazirana kadar olan kredi ertelemelerinin 1 yıla kadar uzatılmasının ve faizinin hazine tarafından ödenmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha burada gördük." diye konuştu.

Hendek'te, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın evine de giden Akşener, daha sonra Hakkari'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Er Selim Gedik'in Karapürçek ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.