Akşener, ön lisans mezunu bir kızın şikayetlerini sosyal medya hesabından paylaştı - Son Dakika
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Akşener, ön lisans mezunu bir kızın şikayetlerini sosyal medya hesabından paylaştı

16.09.2022 21:15

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gençlerle daha önce yaptığı sohbete ilişkin bir video yayınladı. Ön lisans mezunu bir genç kızın değer görmediğini belirtmesi sonrası tepki gösteren Akşener, "24 yaşında bir genç kızımızın omzunda yük, kalbinde acı ve ruhunda yara açan bu değersizlik hissi, ne yazık ki ülkemizdeki birçok gence sirayet etmiş durumda. Bu yüzden her şeyden önce gençlerimizi dinleyecek, anlayacak ve hak ettikleri imkanlara kavuşmalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, gençlerle daha önce yaptığı sohbete ilişkin bir videoyu bugün sosyal medya hesabında paylaştı. Sohbet ettiği genç bir kızın "Burada gerçekten ben değer gördüğümü hissetmiyorum" sözlerine dikkat çeken Akşener, paylaşımında şunları kaydetti:

"24 yaşında bir genç kızımızın omzunda yük, kalbinde acı ve ruhunda yara açan bu değersizlik hissi, ne yazık ki ülkemizdeki birçok gence sirayet etmiş durumda. Bu yüzden her şeyden önce gençlerimizi dinleyecek, anlayacak ve hak ettikleri imkanlara kavuşmalarını sağlayacağız.

Videoda ise genç kız, Akşener'e şunları anlattı:

"AİLEME DESTEK OLMAK ZORUNDAYIM. BENDEN SONRA KARDEŞLERİM VAR"

"24 yaşındayım. Çocuk gelişimi mezunuyum, ön lisans mezunuyum. Gelir şartlarımızdan dolayı lisans olarak devam edemedim. Açıktan devam ediyorum. Lisans 4. sınıf öğrencisiyim Bundan 5 sene sonra kendimi hiçbir yerde göremiyorum açıkçası. Şu an bir özel sektörde çalışıyorum ama mesleğimi yapamıyorum zaten. Böyle… Yani ben kendi mesleğimi yapmak istiyorum aslında, çok affedersiniz. Ama işte ülkenin şartlarından dolayı gerçekten başvurmadığım bir özel sektör de kalmadı benim. Ama herkes ya deneyimli arıyor… Sanki annemizin karnında alacağız bu deneyimi. Hani ben şey de dedim; 'Ben hiçbir şekilde maaş istemiyorum. Gelip gideyim, mesleğimi öğreneyim. En azından hani mesleğimi idame ettireyim'. Ama ona da yanaşmıyorlar hiçbir şekilde. Biz beş kardeşiz, mecbur mesleğimi de hani KPSS'ye çalışıp atanmayı bekleme gibi bir seçeneğim yok. Aileme destek olmak zorundayım. Benden sonra kardeşlerim var. Onları düşünmek zorundayım kendimden önce. Bu şekilde."

"GİDERİM, KOŞA KOŞA GİDERİM"

Akşener'in, "Fırsatın olsa yurt dışına gider misin" sorusuna genç kız, "Giderim, koşa koşa giderim. Yani çünkü burada gerçekten ben değer gördüğümü hissetmiyorum. Buradan söyleyebilirim, yani ben koşa koşa giderim fırsatım olsa" cevabını verdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Akşener, ön lisans mezunu bir kızın şikayetlerini sosyal medya hesabından paylaştı - Son Dakika

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