İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Yeni seçim kanununu getirdikleri zaman 1 yıl içinde uygulayamıyorlar yani 1 yıl sonra uygulanacak bir seçim olması lazım. Buradan şöyle bir şey çıkarabiliriz; seçim kanununu çıkaracaklarsa bunlar en geç 1 yıl içinde seçime gitmek istiyorlar.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Yeni seçim kanununu getirdikleri zaman 1 yıl içinde uygulayamıyorlar yani 1 yıl sonra uygulanacak bir seçim olması lazım. Buradan şöyle bir şey çıkarabiliriz; seçim kanununu çıkaracaklarsa bunlar en geç 1 yıl içinde seçime gitmek istiyorlar." dedi.

Türkkan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın ortamında olağanüstü şartlarda bir bayram yaşanacağını belirterek, "Bu bayram hangi aile bayramın tadını çıkarabilir? Bu şartlar altında sokağa çıkma yasağı olmasaydı ne değişecekti, tabii ki hiçbir şey." diye konuştu.

Türkkan, otobüs biletlerindeki KDV oranının da uçak biletlerindeki gibi yüzde 1'e düşürülmesini önerdi.

Türkiye'nin, hastalığın yıkıcı etkilerinin neler olacağını hesaplayamadığını ileri süren Türkkan, "Ülkeler teker teker kemerleri sıkarken, Türkiye savurganca ithalatı sürdürdü. Mart, nisan, mayıs geçici ithalat verileri, yılı 40 hatta 50 milyar dolar 'dış ticaret açığı' ile kapatacağımızı gösterince önlemler peş peşe gelmeye başladı. Normalleşme dediğimiz şey yavaş yavaş başladıkça vatandaşlarımız anormallikleri görmeye başlayacak. Özellikle ekonomik salgının etkilerini hep beraber derinden hissedeceğiz. Bu krizden çıkmanın tek bir yolu var. Bir an önce 22. yüzyıl Türkiye'sini inşa edecek olan güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüş yapmamız gerekli.

Hukuku yeniden inşa ederek, Memleket Masası anlayışımızı, yani kardeşliğimizi ve ortak aklı kaim kılarak ülkemizi saplandığı bu yerden çıkarabiliriz. Biz bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

"En geç 1 yıl içinde seçime gitmek istiyorlar"

Gazetecilerin, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, olası erken seçime ilişkin "Ben diyorum ki seçimlere müdahale edecekler, nasıl anlarsanız anlayın." sözünü hatırlatması üzerine, "Yeni seçim kanununu getirdikleri zaman 1 yıl içinde uygulayamıyorlar yani 1 yıl sonra uygulanacak bir seçim olması lazım. Buradan şöyle bir şey çıkarabiliriz; seçim kanunu çıkaracaklarsa bunlar en geç 1 yıl içinde seçime gitmek istiyorlar." dedi.

Türkkan, "İnsanların bu kadar sıkıntıya düçar olduğu bir ortamda bu iktidardan kurtulmak için bırakın parti teşkilatlarını, vatandaş o sandıkların başında günlerce yatar, ayrılmaz. İnsanlar artık bir şeyi hedefledi; Bu ülkenin kurtuluşunun tek yolu var, bu iktidardan kurtulmak. Sayın Temel Karamollaoğlu rahat olsun." değerlendirmesini yaptı.

"Yeni çözüm süreci hazırlığı yapıyorlar"

Erken seçim ihtimaline ilişkin bir soruya Türkkan, şöyle karşılık verdi:

"Erken seçim konusunda hükümetin kafasının karışık olduğunu düşünüyorum. Aralarında isteyenler, istemeyenler olduğunu biliyorum. Sayın Erdoğan'ın her gün ölçüm yaptırdığını biliyorum. Bu ölçüm sonucunda tek başına iktidarı yakalayamayacakları gibi, Cumhur İttifakı olarak da tekrar iktidara gelemeyeceklerini görüyorlar. Bu yüzden yeni çözüm süreci için ısınma turları atmaya başladılar. Bayramdan sonra biraz daha farklı gelişmeler olacaktır. Yeni çözüm süreci hazırlığı yapıyorlar. Turlara başladılar. Onları zorlayan bir konu daha var. Yurt dışından para bulmak zorundalar. Yurt dışında para bulmaya gittiklerinde karşılarına bu mesele de çıkacak. Kendilerince, bu meseleyi hem yurt dışında para bulmanın hem de seçim kazanmanın yolu olarak görecekler. Ama bir çözüm süreci bu ülkeye çok ağır tahribatlar verir. Millet nezdinde de bunlara karşı büyük bir nefretin oluşmasını beraberinde getirir."

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın, "Halkın tayin ettiği milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz." açıklamasının hatırlatılması üzerine ise Türkkan, "Naci Bostancı'ya soruyorum, siz İYİ Parti'den iki milletvekili transfer ederken bu ahlak hangi rafa kalkmıştı? Ahlakınız yok muydu? Ahlakı unutmuş muydunuz? Yazıklar olsun. Şimdi mi akıllarına geldi ahlaklı olmak? Transfer borsasının en büyük simsarı Adalet ve Kalkınma Partisi'dir." görüşünü savundu.

Lütfü Türkkan, İYİ Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 05:23 Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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