Son Dakika Haberleri: İYİ Parti İl Başkanı istifa etti
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İYİ Parti İl Başkanı istifa etti

1 saat önce

İYİ Parti İl Başkanı Tuncay Karataş il başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı.

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İYİ Parti İl Başkanı Tuncay Karataş il başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı.

Karataş, "Kamuoyunun bildiği üzere Veteriner Hekimlik yapıyorum ve işlerimin yoğunluğu nedeniyle görevimden ayrılmak istediğimi Partimizin genel başkanlığına da ilettim. Görevimden ayrıldığımı kamuoyu ile paylaşırken İYİ Partinin bir neferi olarak her zaman İYİ'lerin yanında olmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim" dedi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:31 Kaynak: İHA
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