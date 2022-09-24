İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Kalkınma ve Ekonomi Çözüm Toplantısı" düzenledi - Son Dakika
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Kalkınma ve Ekonomi Çözüm Toplantısı" düzenledi

24.09.2022 17:58
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Kalkınma ve Ekonomi Çözüm Toplantısı" düzenledi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığınca "İki Yaka İstanbul" projesi kapsamında "Kalkınma ve Ekonomi Çözüm Toplantısı" düzenlendi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığınca "İki Yaka İstanbul" projesi kapsamında "Kalkınma ve Ekonomi Çözüm Toplantısı" düzenlendi.

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, parti olarak sahaya indiklerini söyledi.

Özlale, "Bir bebek dünyaya geldiğinde hakları nedir, çocuk hakları nasıl sağlanır, çocuğa şiddet neleri kapsar, neleri kapsamaz, çocuk doğduğu andan itibaren nasıl beslenmelidir, onun yanında nasıl davranılmalıdır?" konularının ele alınacağı "Ulusal Ebeveynlik Programı" başlatacaklarını anlattı.

Gelir durumundan ve annesinin çalışıp çalışmamasından bağımsız olarak bütün çocuklara erken yaştan itibaren okul öncesi eğitimi vereceklerini dile getiren Özlale, iktidara geldiklerinde yapacakları ilk projelerden birinin devlet okullarında okuyan, 15 milyonun üstündeki çocuğa bedava kahvaltı ve öğle yemeği vermek olduğunu ifade etti.

Gençlerin eğitimin yanında sosyalleşmeye de ihtiyaç duyduğunu kaydeden Özlale, "İyi yaşam gelir modeli geliştirdik, 18-26 yaş arasındaki bütün gençlerimize, eğitim durumundan, nerede yaşadığından bağımsız olarak cep harçlığı vereceğiz." dedi.

Ümit Özlale, KYK borçlarının silinmesine karşı olduğunu çünkü bu borcun devletten alındığını söyledi.

Ancak para olarak ödenmek istenmiyorsa sosyal sorumluluk projesinde çalışarak ödeme yapılabileceğine dikkati çeken Özlale, gençlere 15-16 ay içerisinde iş bulabileceği mesleki beceri eğitimlerini vereceklerini kaydetti.

"İkinci Şans Okulları" ile mezun oldukları bölümle ilgili iş bulamayıp, işsizlik döngüsüne giren kişilere yeni beceriler elde edecekleri program sunacaklarını anlatan Özlale, "Çiftçi borçlarının faizlerini sileceğiz. Ana parayı kademelendireceğiz, belli bir vadeye böleceğiz. Daha sonra mazota, gübreye, tohuma, yeme destek sağlayacağız." diye konuştu.

Özlale, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Tarım Bilimleri Akademisi'ni kuracaklarını belirtti.

İstanbul'daki nüfusun bir kısmını başka yerlere kaydıracaklarını dile getiren Özlale, "Kuzey-Güney Demiryolu Projesi ile kuzey ve güneyi birbirine hızlı trenle ve yük taşımacılığıyla birleştireceğiz. Onun çevrelerinde kılçık raylarla beraber yeni OSB'ler oluşturacağız. Bu OSB'lerin yanına lojistik ticaret merkezleri kuracağız ve böylelikle Anadolu'da yatırım yapmak isteyen sanayicinin ulaştırma maliyetiyle karşılaşmayacak." ifadelerini kullandı.

"İki Yaka İstanbul" projesine ağırlık verilecek

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ise sahada 170 güne yakın "Anlat İstanbul" başlıklı bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bu çalışmanın ardından başlattıkları "İki Yaka İstanbul" adlı proje süresince de propagandaya ağırlık vereceklerini aktaran Kavuncu, "Özellikle ekonomiyle, kalkınmayla, milli eğitimle, sığınmacılarla alakalı 4 doktrin içeren raporu kamuoyuyla paylaştık. Bunların bilinmesi, anlaşılması lazım." dedi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz da toplantıda "Ekonomik İstikrar ve Kapsayıcı Büyüme için Eylem Planı" başlıklı sunum yaptı.

Yılmaz, "para politikası eylem planı", "finans sektörü eylem planı" ve "kamu maliyesi eylem planı" kapsamında yapacakları çalışmaları anlattı.

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Kaynak: AA

Ümit Özlale, İYİ Parti, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, 'Kalkınma ve Ekonomi Çözüm Toplantısı' düzenledi - Son Dakika

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