İYİ Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İYİ Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı - Son Dakika

İYİ Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı

6 saat önce

İYİ Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı'na Mehmet Özay seçildi.

İYİ Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı, System.String[]

İYİ Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı'na Mehmet Özay seçildi.

Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'ndaki kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş'ın divan başkanlığını yaptığı kongrede, Mehmet Özay ve Yakup Ulu başkanlık için yarıştı.

Kongrede oyların 127'sini alan Mehmet Özay, Merkez İlçe Başkanı seçildi. Yakup Ulu ise 85 oy aldı.

Özay, kendisine destek veren partililere teşekkür ederek, tebrikleri kabul etti.

Kongreye, İYİ Parti Karabük İl Başkanı Kenan Karabacak ve çok sayıda partili katıldı.

Karabük Merkez, Mehmet Özay, İYİ Parti, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib şehidimiz Emre Baysal'ın babası, oğlunun Sancaktepe'deki mezarının başından ayrılmıyor
Libya'da Hafter milislerinin roketli saldırısında 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti Ünlü anketçi Adil Gür'ün Rus kadınlarıyla ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu Göçmenleri engelleyemeyen Yunanistan'a AB'den destek geldi

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 01:13:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]