İYİ Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı - Son Dakika

İYİ Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı'na Mehmet Özay seçildi.

Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'ndaki kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş'ın divan başkanlığını yaptığı kongrede, Mehmet Özay ve Yakup Ulu başkanlık için yarıştı.

Kongrede oyların 127'sini alan Mehmet Özay, Merkez İlçe Başkanı seçildi. Yakup Ulu ise 85 oy aldı.

Özay, kendisine destek veren partililere teşekkür ederek, tebrikleri kabul etti.

Kongreye, İYİ Parti Karabük İl Başkanı Kenan Karabacak ve çok sayıda partili katıldı.