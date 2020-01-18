İYİ Parti'li Ergün'den maden hafriyatları için soru önergesi - Son Dakika

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Milas ilçesindeki maden işletmelerindeki üretim sonucu ortaya çıkan hafriyatın kontrolsüz şekilde çevreye bırakıldığı gerekçesiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından cevaplanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Milas'ın Bahçeburun Mahallesi Demirdağ mevkisindeki maden işletmelerindeki üretim sonucu ortaya çıkan hafriyatın kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakılması sorununu meclis gündemine taşıdı. Ergun, "Hafriyatın kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakılması sebebiyle o bölgede bulunan vatandaşlarımızın zeytinlikleri zarar görmekte ve zeytin ağaçları kurumaktadır. Dolayısıyla zeytin ağaçlarını kaybeden vatandaşlarımız için önemli zararlar ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber, yağmur yağdığı zaman yağmur suları ile birlikte bu maden hafriyatları çok daha fazla bir alana yayılarak, son derece olumsuz çevresel kirliliklere neden olmaktadır. Vatandaşlarımızın konu ile ilgili kamu otoritelerine durumu ilettikleri ve henüz bir çözüm geliştirilmediği belirtilmektedir" dedi.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Ergun, Çevre ve Şehirlik Bakanı Murat Kurum'un cevaplaması

talebiyle şu soruları yöneltti:

"Bakanlığınızca, söz konusu maden ocağının üretimi süreçlerinde ortaya çıkan çevresel tehditler konusunda şu ana kadar herhangi bir denetim yapılmış mıdır? Eğer yapılmışsa bu maden işletmesine ne gibi müeyyideler uygulanmıştır?"