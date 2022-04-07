İYİ Parti lideri Akşener: Seçmen, siyasetçinin velinimetidir (2) - Son Dakika
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İYİ Parti lideri Akşener: Seçmen, siyasetçinin velinimetidir (2)

07.04.2022 16:51
İYİ Parti lideri Akşener: Seçmen, siyasetçinin velinimetidir (2)

'DEPREMZEDELERİN SORUNLARINI AKTARACAĞIM'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Menderes'in ardından geçtiği Bornova ilçesi Çamdibi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

'DEPREMZEDELERİN SORUNLARINI AKTARACAĞIM'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Menderes'in ardından geçtiği Bornova ilçesi Çamdibi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bornova'nın deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Akşener, depremzedelerin bazı sıkıntılar yaşadığını dile getirdi. Akşener, "Bu gezilerin odak noktası sizsiniz. Dışarda iktidarı eleştirip vaatlerimi söylüyorum. Ama bu dükkanların içinde propaganda yapmadım. İşsiz gençlerin sorunlarını kamuoyunun gündemine getirmekle görevliyiz. 75 bin ev sahibi depremzedenin derdini anlatmak bizim görevimiz. Grup konuşmamda bu sorunları aktaracağım, çözümlerimizi sunacak ve depremzedelerin sorunlarına dikkat çekeceğiz" dedi.

Akşener'in mikrofonu uzattığı bir depremzede, "İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği üyeleri olarak bütün halindeyiz. 75 bin hane şu an evleri arsa olarak bekliyoruz. Çünkü bizi kentsel dönüşümcü sanıyorlar. Oysa ben, sabah çıktığım eve akşam dönemedim. Ben kentsel dönüşümcü gibi evimi, paramı hazırlamadım. Şu an diyorlar ki; '400 bin liralık krediyi birçok şarta rağmen çekebilirsen ev sahibi olursun.' Ayda 8 bin 300 lira ben ödeyemem, emekli ödeyemez. Üstelik 10 yıl boyunca. Bizim tek isteğimiz, deprem vergisini sorgulamıyorum. Sadece bize faizsiz 18 yıl geri ödemeli, 2 yıl ötelemeli kredi verilsin. Çünkü şu an kiradayız. Biz yine borcumuzu ödeyelim. Yıllarca uğraştık ev sahibi olmak için" diye konuştu.'ÇIRAK ÇIKAN SİZSİNİZ'Bornova'nın ardından Kemalpaşa Meydanı'nda vatandaşla bir araya gelen Akşener, burada yaptığı konuşmada ise ülkedeki siyasetin dilinin gerilimi arttırdığını belirterek, "Bizi kavga ettiren bir dil üzerinden politika yaptı. Ceketini asıp seçilme üzerine siyasi bir dil inşa edildi. Bunun neticesinde çırak çıkan sizsiniz. Senin çocuğunun işsizliğini düşünen olmadı. Bir esnaf dükkanına girdim, sadece vitrindeki elektrikleri açmış, "Hiç klima çalıştırmadım. Gelen fatura 350 lira' diyor. 15 bin lira elektrik parası veren bir esnaf ne kazanacak. Oysaki esnaf ülkenin bel kemiğidir" diye konuştu.Akşener Kemalpaşa'daki esnaf ziyaretinin ardından İzmir'den ayrıldı.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR,


İYİ Parti lideri Akşener: Seçmen, siyasetçinin velinimetidir (2)
İYİ Parti lideri Akşener: Seçmen, siyasetçinin velinimetidir (2)
İYİ Parti lideri Akşener: Seçmen, siyasetçinin velinimetidir (2)
İYİ Parti lideri Akşener: Seçmen, siyasetçinin velinimetidir (2)
İYİ Parti lideri Akşener: Seçmen, siyasetçinin velinimetidir (2)
İYİ Parti lideri Akşener: Seçmen, siyasetçinin velinimetidir (2)
İYİ Parti lideri Akşener: Seçmen, siyasetçinin velinimetidir (2)
YORUMLAR
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Meral Akşener, İYİ Parti, Çamdibi, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İYİ Parti lideri Akşener: Seçmen, siyasetçinin velinimetidir (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti lideri Akşener: Seçmen, siyasetçinin velinimetidir (2) - Son Dakika
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