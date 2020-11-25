İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş'tan 'Karaborsa' tepkisi - Son Dakika

İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş'tan 'Karaborsa' tepkisi

25.11.2020 15:51
İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş'tan 'Karaborsa' tepkisi, System.String[]

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, mobilya üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları Meclis gündemine taşıdı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, mobilya üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları Meclis gündemine taşıdı. Ataş, hammadde temini konusunda sıkıntı yaşayan sanayicilere destek verilmesini istedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sorunlarını gündeme taşımaya ve iktidara çözüm çağrısı yapan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ekonomik krizle mücadele eden Kayseri mobilya üreticilerinin mobilya üretiminin ana kalemlerinden profil, tela ve sünger gibi ürünleri temin etmekte zorlandıklarını belirterek, sıkıntıların giderilmesini istedi.

Milletvekili Dursun Ataş, "Mobilyanın ham maddesine son iki ay içinde döviz kurlarındaki artıştan kaynaklı yüzde 20 ile yüzde 50 arasında zam geldi. Mobilyada en fazla kullanılan süngere iki ay içerisinde gelen zam yüzde 47'yi buldu. Maske üretiminde de kullanılan telanın fiyatı ise 2 dolardan 10 dolara kadar yükseldi. Fiyatların yükselmesini fırsat bilen ana tedarikçiler, bu ürünleri adeta karaborsa noktasına getirmiştir. Zaten fiyatların yükselmesiyle döviz-faiz sarmalına giren mobilya üreticileri zor durumdadır. Bu zor dönemde bile ülke üretimine katkı sunmak adına üretimlerini aksatmamak isteyen sanayicilerimizin ham madde temini konusunda yaşadıkları sıkıntılar giderilmelidir" diye konuştu. - KAYSERİ

İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş'tan 'Karaborsa' tepkisi

Milletvekili, Dursun Ataş, Murat Erat, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş'tan 'Karaborsa' tepkisi - Son Dakika


Son Dakika

Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında çıkan haberleri yalanladı Talihsiz kadın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının banyosunda ölü bulundu Alevlere teslim olan dükkandan tuvalete sığınarak kurtuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Ayrılmak isteyen eşini rahat bırakmadı! Yakıp kurşunladığı eve son olarak bomba düzeneği kurdu Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Sokak ortasında lüks cipte infaz: 2 kişi yaşamını yitirdi Tek ayakla hayata tutunan Mehmet amca, devlete yük olmamak için engelli aylığını ve protez bacağı kabul etmedi
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı         
15:20
Tuba Büyüküstün, Ekin Mert Daymaz ile aşk mı yaşıyor? Tuba Büyüküstün, Ekin Mert Daymaz ile aşk mı yaşıyor?         
15:06
Rakibinin kafasına uçan tekme atan futbolcunun 6 maç ceza alması, Brezilya'da büyük tepki çekti Rakibinin kafasına uçan tekme atan futbolcunun 6 maç ceza alması, Brezilya'da büyük tepki çekti         
14:40
Ekvador'da koronavirüsten ölenler kimlik tespiti için mezardan çıkarılıyor Ekvador'da koronavirüsten ölenler kimlik tespiti için mezardan çıkarılıyor         
14:30
Camide cihazlarını şarj eden gazeteci, not ve para bırakıp Camide cihazlarını şarj eden gazeteci, not ve para bırakıp "helallik" istedi         
14:05
Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım         
13:55
Emine Erdoğan: Katiller, mafya babaları rol model gibi lanse edilmesin Emine Erdoğan: Katiller, mafya babaları rol model gibi lanse edilmesin         
13:43
Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı         
13:11
Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan vefat eden kadın, karnındaki bebeği de üzüntüden kaybetti Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan vefat eden kadın, karnındaki bebeği de üzüntüden kaybetti         
12:56
Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz         
12:46
Yeni bir yöntem daha! Yeni bir yöntem daha! "Eşim telefonun fiyatını duymasın" diyerek dolandırıyorlar         
12:08
Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor         
11:08
Taksicinin zor anları kamerada! Alkollü kadın Taksicinin zor anları kamerada! Alkollü kadın "Ben seni sevmedim" deyip seyir halindeki araçtan inmeye çalıştı         
10:53
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 15:55:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş'tan 'Karaborsa' tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei