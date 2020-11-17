İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

17.11.2020 16:37
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti'nin, CHP, HDP ve Saadet Partisi ile ortak anayasa çalışması yaptığı iddiasına ilişkin, "Ben ve milletvekili arkadaşlarımızın hiçbiri böyle bir çalışmanın varlığına şahit olmadık.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti'nin, CHP, HDP ve Saadet Partisi ile ortak anayasa çalışması yaptığı iddiasına ilişkin, "Ben ve milletvekili arkadaşlarımızın hiçbiri böyle bir çalışmanın varlığına şahit olmadık. Son zamanlarda şaşırıyoruz. Bazen AK Parti ile bazen de CHP ile anayasa hazırlıyoruz. Ama ne AK Parti ne CHP bunun varlığını doğruluyor ne de var olduğunu biz biliyoruz." dedi.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomide tarihi diplerin ve sıkıntıların yaşandığı, sosyal medya üzerinden bakanların görevi terk ettiği bir durumla karşı karşıya kalındığını savundu.

Hazine imkanlarının zayıfladığından bahsedilirken, özellikle son aylarda Merkez Bankasının tükenişinden söz edildiğini öne süren Tatlıoğlu, bunun kendilerini üzdüğünü söyledi.

"2000'lerin başında orta gelir tuzağını konuşan, son 5 yıldır da fakirlik kapanında bir Türkiye" olduğunu iddia eden Tatlıoğlu, "2013'e göre 358 milyar dolar fakirleşen bir Türkiye'yle karşı karşıyayız. Türkiye bu nedenle ciddi bir borçlanma sarmalına giriyor. Bu tabii olarak faizi de körüklüyor. Türkiye tekrar kamu borcu, faiz ve enflasyon sarmalına girmiş durumda." diye konuştu.

Türkiye'nin, yapısal bir tıkanmayla karşı karşıya olduğunu ileri süren Tatlıoğlu, "Bunun aşılması, yeni bir siyasal iklimin hakimiyetiyle mümkündür. Bugünkü siyasal iklim bu yapısal tıkanmayı çözecek, yapısal reform yapma gücüne ve kabiliyetine sahip değildir." ifadesini kullandı.

"Hiçbir şekilde Cumhur İttifakı'nın mensubu olmayacağız"

Tatlıoğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Partiyi, CHP, HDP ve Saadet Partisiyle birlikte anayasanın ilk dört maddesini tartışmalı hale getiren bir anayasa çalışmasına ortak olmakla suçluyor. Değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine, Tatlıoğlu şöyle konuştu:

"Biz siyasi bir partiyiz. Anayasa gibi bir önceliğimiz hiç olmadı. Toplumun sorunlarına baktığımızda bütün anketlerde 20. sıraya bile girmiyor. Güçlendirilmiş ve iyileşmiş bir parlamenter sistemin öncüsüyüz. Siyasi bir parti olarak bu da dahil uygun bulduğumuz bütün toplantılara gireriz, girebiliriz. Bunu dün de yapabilirdik, bugün de yarın da yaparız. Yaptığımızda bunu açıkça da söyleriz. Bizim yerimize başkalarının söylemesi gerçekten manidardır. Ben ve milletvekili arkadaşlarımızın hiçbiri böyle bir çalışmanın varlığına şahit olmadık. Son zamanlarda şaşırıyoruz. Bazen AK Parti ile bazen de CHP ile anayasa hazırlıyoruz. Ama ne AK Parti ne CHP bunun varlığını doğruluyor ne de var olduğunu biz biliyoruz. Böyle bir sis perdesinin arkasında anayasa çalışmasının olduğu konusunda kanaat var. Ne yapıyorsak söyleriz, söylediğimizi de yaparız."

Partide bütün kararların, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başkanlığında, Genel İdare Kurulu ve milletvekillerinin yaptığı toplantılarda ortak alındığına işaret eden Tatlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben ve bütün milletvekili arkadaşlarımız, böyle bir toplantıda, böyle bir konunun konuşulduğunu dahi görmedik. Son zamanlarda bu konuda iddia sahibi olan arkadaşın da hiçbir toplantıda bir konuşmasına şahit olmadık. Bu nedenle siyasette ayrılıklar, birliktelikler olur. Her hal ve karda biz İYİ Parti olarak Cumhur İttifakı'nın bir parçası olmayacağız. Bunu, bu işi seslendirenler duysun diye net olarak ifade ediyorum. Biz 'Türkiye yanlış yönetiliyor', 'Cumhur İttifakı Türkiye'yi yanlış yönetiyor.' diye en çok bağıran ve milletle beraber olanız. Bizi kim, ne şekilde itham ederse etsin, hiçbir şekilde Cumhur İttifakı'nın mensubu olmayacağız."

"Buna karşı ilk karşı duran biziz"

"Anayasanın ilk dört maddesinin tartışılmasına dair parti olarak bir görüşünüz var mı?" sorusunu Tatlıoğlu, "Elbette var, böyle bir teklif gelse buna ilk karşı duran biz oluruz. Biz milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı bir partiyiz. Anayasanın ilk dört maddesine karşı bir teklif gelirse ki bu daha önce AK Parti ve HDP'nin birlikte çözüm sürecinde çok dile getirdiği ve millete alıştırma bir kavramdı. Bu konuya, bizim parti kurucularımız en fazla ses çıkaranlardı. Bugün de Meclis'e böyle bir şey gelirse, buna karşı ilk karşı duran biziz. Maalesef böyle bir süreç var. Bu kapı, ne kadar zorlarlarsa zorlasınlar bizi Cumhur İttifakı'na çıkarmayacaktır." diye yanıtladı.

Tatlıoğlu, "Cumhur İttifakı'na katılmanız yönünde bir teklif ya da baskı mı geldi?" sorusuna ise "Hepimiz uzun süredir olanları görüyoruz. Hepimiz Ömer Çelik'in açıklamalarını gördük. Bu konudaki iddiaları da gördük. Dolayısıyla bu bizim dışımızda. Bizim dışımızda olanların da bizim yolumuzu kesmesine milletimiz müsaade etmez." karşılığını verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Anayasa, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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