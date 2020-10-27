İYİ Parti teşkilatlarından İstanbul Milletvekili Özdağ için ihraç talebi - Son Dakika

İYİ Parti teşkilatlarından İstanbul Milletvekili Özdağ için ihraç talebi

27.10.2020 16:46

İYİ Parti il başkanları, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki iddiaları dolayısıyla partiden ihracına yönelik ıslak imzalı dilekçelerini genel merkeze sundu.

İYİ Parti il başkanları, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki iddiaları dolayısıyla partiden ihracına yönelik ıslak imzalı dilekçelerini genel merkeze sundu.

Konuya ilişkin parti genel merkezi önünde açıklama yapan İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, Ümit Özdağ'ın, Buğra Kavuncu hakkındaki iddialarını değerlendirdi.

"İYİ Parti ailesi olarak İstanbul İl Başkanımıza yapılan bu haksız saldırıyla ilgili tüm il başkanlarımızla bir irade beyanını ortaya koymak için buradayız" diyen Yetkin, 80 il başkanı ile bazı ilçe başkanlarının yanı sıra Kavuncu'nun da bugün bizzat ıslak imzalı dilekçelerini teslim etmek üzere genel merkeze geldiğini söyledi.

Yetkin Öztürk, şöyle devam etti:

"Memleketimizin gündemi çok yoğunken, Genel Başkanımız Anadolu'yu karış karış gezerken vatandaşın feryadına asla ve asla kulak tıkayamayız. Vatandaşa tam gönlümüzü ve yüreğimizi açmışken bu süreçte partimizin yıpratılmasına müsaade edemeyeceğimiz için Disiplin Kuruluna ve Genel Başkanımıza gerekli imza dilekçelerimizi iletmek üzere buradayız."

Dilekçelerde parti tüzüğüne atıfta bulunuldu

Parti Genel Sekreterliğine sunulan ve Özdağ hakkında ihraç talebinin yer aldığı dilekçelerde, Özdağ'ın beyanların gerçek dışı ve iftira olduğu belirtildi ve açıklamaları nedeniyle kınandı.

Dilekçelerde, ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Gerçek dışı beyan ve iftiralarla medyada bir kısım karanlık güçlerin ve organizasyonların amaç ve eylem birliğine katkı sunmak kastıyla çanak tutan Özdağ hakkında parti tüzüğümüzün 73. maddesi gereği Merkez Disiplin Kurulunun göreve davet edilerek, disiplin hükümlerinin geciktirilmeksizin işletilmesi ve akabinde tüzüğümüzün 76. maddesinin ilgili hükümleri uyarınca ihraç (kesin çıkarma) müeyyidesinin uygulanmasını arz ve talep ederim."

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, televizyonda katıldığı bir programda partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında "FETÖ'cü" olduğu iddiasını dile getirmişti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat eden Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İYİ Parti teşkilatlarından İstanbul Milletvekili Özdağ için ihraç talebi
İYİ Parti teşkilatlarından İstanbul Milletvekili Özdağ için ihraç talebi
İYİ Parti teşkilatlarından İstanbul Milletvekili Özdağ için ihraç talebi
İYİ Parti teşkilatlarından İstanbul Milletvekili Özdağ için ihraç talebi

Yetkin Öztürk, Ümit Özdağ, İYİ Parti, İstanbul, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti teşkilatlarından İstanbul Milletvekili Özdağ için ihraç talebi - Son Dakika


Son Dakika

Öldürdüğü hamile kız arkadaşının cansız bedenini yol kenarına atarken görüntülendi Barcelona Başkanı, yaşanan Messi kriziyle ilgili konuştu: Onun emekliliğini istiyoruz Son Dakika! İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması başlatıldı Eşinin darp ettiği iddia edilen engelli koca polise sığındı Çaresizliklerini anlatan en iyi video! Ermeni gençler, polis zoruyla otobüse bindirilip cepheye gönderildi Bornozla yatağa atlayan Nusret Gökçe'nin cinsel organı göründü Dünyada sadece Tokat'ta çıkan milyonlarca yıllık taş, işlendikten sonra gramı 700 dolardan satılıyor Kocasına mesaj atan Özlem Parlu'nun üzerine yürüyen Selin Ciğerci'ye hapis istemiyle dava açıldı
Emekli maaşını taşıyana 2.550 TL'ye kadar ödeme! İşte banka banka güncel promosyon ücretleri Emekli maaşını taşıyana 2.550 TL'ye kadar ödeme! İşte banka banka güncel promosyon ücretleri         
16:38
Azerbaycanlı öğretim görevlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı: Bizi öldürün ama onlara bırakmayın Azerbaycanlı öğretim görevlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı: Bizi öldürün ama onlara bırakmayın         
16:22
Instagram DM ile Facebook Messenger'ı birleştiren özellik Türkiye'de kullanıma açıldı Instagram DM ile Facebook Messenger'ı birleştiren özellik Türkiye'de kullanıma açıldı         
16:14
Meteoroloji İstanbulluları uyardı: Kar soğukları geliyor Meteoroloji İstanbulluları uyardı: Kar soğukları geliyor         
16:01
Manchester United, Sancho ve Haaland için 1,9 milyar TL ödemeye hazır Manchester United, Sancho ve Haaland için 1,9 milyar TL ödemeye hazır         
15:50
İskenderun'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı, evler tahliye edildi İskenderun'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı, evler tahliye edildi         
15:42
3 çocuk babası kolunda enjektörle ölü bulundu! Annesi sinir krizi geçirdi 3 çocuk babası kolunda enjektörle ölü bulundu! Annesi sinir krizi geçirdi         
15:15
İYİ Partili vekilden Ankara'yı karıştıracak iddia: Partiden birinin sarayla ilişkisi var, koalisyon için mutabakata varılacak İYİ Partili vekilden Ankara'yı karıştıracak iddia: Partiden birinin sarayla ilişkisi var, koalisyon için mutabakata varılacak         
14:26
Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Valisi'ne tepki: Senin arabanda Türk bayrağı dalgalanıyor, gereğini yapmak zorundasın Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Valisi'ne tepki: Senin arabanda Türk bayrağı dalgalanıyor, gereğini yapmak zorundasın         
13:59
78 yaşında intihara kalkıştı, belediye başkanıyla konuşunca ikna oldu 78 yaşında intihara kalkıştı, belediye başkanıyla konuşunca ikna oldu         
13:45
Fransa'dan Erdoğan'ın boykot çağrısına anlamsız yanıt: Türkiye içişlerimize karışmamalı Fransa'dan Erdoğan'ın boykot çağrısına anlamsız yanıt: Türkiye içişlerimize karışmamalı         
12:18
Oğlu, hamile gelininin yanında öldürülen baba: Doğum günüm oğlumun ölüm günü oldu Oğlu, hamile gelininin yanında öldürülen baba: Doğum günüm oğlumun ölüm günü oldu         
11:57
Tarım arazilerini hobi bahçesi olarak pazarlayanlara hapis cezası geliyor Tarım arazilerini hobi bahçesi olarak pazarlayanlara hapis cezası geliyor         
11:09
Krediyle aldığı koyunlar küpe takıldıktan sonra aniden fenalaşıp ölmeye başladı Krediyle aldığı koyunlar küpe takıldıktan sonra aniden fenalaşıp ölmeye başladı         
11:05
1966 model cipi 25 bin lira harcayarak adeta 2020 modele dönüştürdü 1966 model cipi 25 bin lira harcayarak adeta 2020 modele dönüştürdü         
10:37
Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik         
10:09
Muhtar olduğuna kimseyi inandıramayan genç, kimliğini göstermek zorunda kalıyor Muhtar olduğuna kimseyi inandıramayan genç, kimliğini göstermek zorunda kalıyor         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2020 16:52:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti teşkilatlarından İstanbul Milletvekili Özdağ için ihraç talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei