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İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım - Son Dakika

İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım

26.07.2021 09:57

15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir için kullandığı "Asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz değil mi?" ifadeleri sonrası gözaltına alınan İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı. Pişman olduğunu belirten Sarıtaşlı, Semih Terzi'yi de Halis Demir'i de tanımam. Yaptığımdan pişman olup tweeti kaldırdım. 24 yıldır aktif siyaset yapıyorum, ilk kez böyle bir hata yaptım" sözlerine yer verdi.

İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Songül Sarıtaşlı'nın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı büyük tepki topladı. Songül Sarıtaşlı, yaptığı paylaşımda " Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz değil mi?" yazdı.

KESİN İHRAÇ TALEBİ İLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Sarıtaşlı attığı tweet sonrasında yoğun tepki aldı ve bunun üzerine önce Twitter üzerindeki şahsi hesabından söz konusu paylaşımı sildi. Sarıtaşlı kısa süre sonra da sosyal medya hesabını kapattı. İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ise yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti Tokat İl Başkanlığı, şehit Ömer Halisdemir hakkında yanlış beyanda bulunan il yöneticisini "kesin ihraç talebi ile" disipline sevk etti. Gereği yapılmış" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Uğur Songül Sarıtaşlı paylaşımının ardından Tokat'ta Türk Ceza Kanunu'nun 215'nci maddesine göre suçu ve suçluyu övme suçundan gözaltına alındı. Sarıtaşlı Tokat Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. Sabah'ın haberine göre ulaştığı ifadede Sarıtaşlı 2015 yılında Twittter hesabını kendisinin açtığını, @aslanamca2021 rumuzlu hesabın twitine karşılık verdiği belirterek paylaşımı da kendisinin yaptığını söyledi.

"YAZDIKLARIMDAN DOLAYI PİŞMANLIK YAŞADIM"

Sarıtaşlı "2016 yılında darbe girişimi olduğundan beri yazılı ve görsel medyayı yakından takip ederek darbeyle ilgili her türlü haberi okudum. Bir sürü bilgi kirliliği olduğunu gördüğümden dolayı "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Halis Demir olduğunu biliyorsunuz dimi" şeklindeki yorumu yaptım. Semih Terzi isimli şahsı da tanımam Halis Demir isimli şahsı da tanımam. Yaptığım yorumdan dolayı pişmanlık duyup önce yapmış olduğum twit paylaşımımı sildim. Daha sonrada hesabımı kapattım. 24 yıldır aktif olarak siyaset yapıyorum, ilk defa böyle bir hata yaptım" dedi.

Sarıtaşlı'nın polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım

Ömer Halisdemir, Semih Terzi, İYİ Parti, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım - Son Dakika


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