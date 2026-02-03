İZAZDER ve Azerbaycan Diaspora Bakanı Görüştü - Son Dakika
İZAZDER ve Azerbaycan Diaspora Bakanı Görüştü

03.02.2026 16:24
İZAZDER Başkanı Perviz Altay, Azerbaycan Diaspora Bakanı ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü.

İZAZDER Başkanı Perviz Altay, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov'la bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkileri perspektifiyle diaspora çalışmalarının geliştirilmesi ve iki ülke arasında ortak projelerin hayata geçirilmesi ele alındı.

İzmir'de Azerbaycan kökenli toplulukların sosyal, kültürel ve akademik dayanışmasını güçlendirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER) Başkanı Perviz Altay, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan'da YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) muadili olarak görev yapan Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov'la bir araya geldi.

Altay, görüşme sırasında İzmir'deki Azerbaycan kökenli topluluklara yönelik yürüttükleri faaliyetleri aktararak, İzmir'in kültürel diplomasideki rolüne dikkat çekti. Dernek olarak iş dünyasına, gençlere, öğrencilere ve akademik çevrelere yönelik projelere öncelik verdiklerini vurgulayan Altay, Türk dünyası dayanışmasının sivil toplum ve iş dünyası düzeyinde de güçlenmesi için çalıştıklarını ifade etti.

İzmir-Bakü kardeşliğine 40. yıl vurgusu

Görüşmede İzmir ile Bakü'nün kardeş şehir ilan edilmesinin 40. yılı olduğunu belirterek, bu yıl Nisan ayında İzmir'de kapsamlı bir anma programı düzenleyeceklerini belirtti. Altay, bu etkinliklerde Azerbaycan'dan resmi heyetlerin yer almasının iki şehir arasındaki kardeşlik bağını daha da güçlendireceğini söyledi.

Muradov'dan destek mesajı

Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov ise İZAZDER'in Türkiye'de yürüttüğü faaliyetleri memnuniyetle takip ettiklerini belirterek, "Bu tür sivil toplum girişimleri hem kültürel bağlarımızı pekiştiriyor hem de Türk dünyasında ortak aidiyet duygusunu derinleştiriyor," dedi. Muradov, İzmir'de böylesine aktif bir diaspora yapısının varlığını önemsediklerini ve karşılıklı iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

'Bir millet, iki devlet' anlayışıyla iş birliği

Gerçekleşen buluşma, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki "Bir Millet, İki Devlet" anlayışının diaspora alanına yansıyan somut bir örneği olarak dikkat çekti. Taraflar, ortak tarih ve kültür üzerinden inşa edilen bağların, hem Türkiye'de hem de yurtdışında Türk dünyası bilincini pekiştirecek çalışmalarla güçlenmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı. Görüşme hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

