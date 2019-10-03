Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Güleryüz'ün konserini izlemeyen gelenler arasında sanatçı İzel de vardı. Güleryüz "İzel Hanım'ın hastasıyız, o 90'ların kraliçesi." sözleri sanatçıyı sahneye davetti. İkili 90'larda Aşkın Nur Yengi ve Harun Kolçak'ın seslendirdiği "Bile Bile" şarkısını beraber söyledi.