İzel Hanım'ın hastasıyız
1 saat önce
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Güleryüz'ün konserini izlemeyen gelenler arasında sanatçı İzel de vardı.
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Güleryüz'ün konserini izlemeyen gelenler arasında sanatçı İzel de vardı. Güleryüz "İzel Hanım'ın hastasıyız, o 90'ların kraliçesi." sözleri sanatçıyı sahneye davetti. İkili 90'larda Aşkın Nur Yengi ve Harun Kolçak'ın seslendirdiği "Bile Bile" şarkısını beraber söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:21
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