Son Dakika Haberleri: İzel Hanım'ın hastasıyız
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İzel Hanım'ın hastasıyız

1 saat önce

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Güleryüz'ün konserini izlemeyen gelenler arasında sanatçı İzel de vardı.

İzel Hanım'ın hastasıyız, System.String[]

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Güleryüz'ün konserini izlemeyen gelenler arasında sanatçı İzel de vardı. Güleryüz "İzel Hanım'ın hastasıyız, o 90'ların kraliçesi." sözleri sanatçıyı sahneye davetti. İkili 90'larda Aşkın Nur Yengi ve Harun Kolçak'ın seslendirdiği "Bile Bile" şarkısını beraber söyledi.

İzel, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:21 
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