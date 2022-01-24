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İzinsiz kazıda bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili davanın sanıkları yargılanıyor - Son Dakika

İzinsiz kazıda bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili davanın sanıkları yargılanıyor

24.01.2022 12:01
İzinsiz kazıda bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili davanın sanıkları yargılanıyor

Eskişehir'de izinsiz kazı yapan arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişinin ölümüne sebep oldukları iddiasıyla 2'si tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir'de izinsiz kazı yapan arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişinin ölümüne sebep oldukları iddiasıyla 2'si tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Bekkican K. ve Kaan K, tutuksuz sanıklar Murat K, Servet K, Sevinç E. ve Ömer K. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Mütalaada tutuklu sanıklar Bekkican K. ve Kaan K'nin "hakaret", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ile "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından 6 yıl 3'er aydan 15'er yıla kadar, "kasten öldürme" suçundan da müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

Tutuksuz sanıklar Ömer K, Sevinç E, Murat K. ve Servet K. hakkında ise "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından 6'şar yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanıklar, savunmalarında önceki beyanlarını tekrar ederek suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için süre verilmesini kararlaştırarak tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmetti.

Duruşma erteledi.

Olay

Mihalgazi ilçesine bağlı Parmaklı mevkisinde Aralık 2020'de izinsiz kazı yapan 7 arkadaş, kayayı parçalamak istedikleri sırada meydana gelen patlamada Ömer K. yaralanmış, bunun üzerine Kaan K. ile Bekkican K. patlamaya neden olduğu iddiasıyla Mehmet S'yi darbetmişti. ???Mehmet S. hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Ömer K. hastanede tedavi altına alınmıştı.

Jandarma ekipleri, olay yeri ve kullanılan araçlardaki detaylı aramada patlatma işleminde kullanılan yaklaşık 500 gram amonyum nitratlı gübre, akü ve ara kablo, altın arama dedektörü, tablet bilgisayar, portatif calaskar, halat, çekiç, levye, kazma ve kürek ele geçirmişti.

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Cumhuriyet, Muhalefet, Eskişehir, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzinsiz kazıda bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili davanın sanıkları yargılanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzinsiz kazıda bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili davanın sanıkları yargılanıyor - Son Dakika
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