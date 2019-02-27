İzkaport'tan Muhteşem Gece İş Dünyası İzkaport'ta Buluştu

İZKA İnşaat gecede iş dünyasının önde gelen isimlerini ağırladı.

Swiss Otel Büyük Efes'te düzenlenen gecedeGrup İbiss Band sahne aldı. Türkiye'nin önde gelen iş adamlarının katıldığı gecede sevilen sanatçı Candan Erçetin davetlilere en güzel parçaları ile unutulmaz anlar yaşattı. Sesiyle olduğu kadar sahne enerjisi ile de dinleyenleri mest eden Erçetin'e konuklar ayakta eşlik etti. Ekranların neşeli kahkahaları ile tanınan ismi Saba Tümer'in İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Azat Yeşil ile yaptığı söyleşi ise geceye damga vurdu.

İZKA İZMİR'E ODAKLANDI

İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yeşil, iş hayatına atıldığı ilk yıllarda hep " İzmir'e gitmeye vesilemiz olacak işler yapalım" diye düşündüklerini ve bu hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Yeşil "Gün geçtikçe İzmir'e olan sevgim artarak devam ediyor. Bundan sonraki süreçte yalnızca İzmir'e odaklanmak istiyoruz. İZKAPORT güzel bir başlangıç oldu" dedi. Projenin, aslında İzmir ruhunun yansıması olduğunu ifade eden Yeşil "İzmirliyi yakından tanıyoruz, İzmir ruhunu evlerimize de yansıttık. İzmirli balkonsuz bir ev düşünemez. Bu yüzden bütün evlerimizde yaz kış kullanılabilen açılır kapanır sisteme sahip geniş balkonlar yaptık. Projemiz 18 ayda tamamlanacak ve her hafta bir katı yapacağız. Hemen ardından yeni yatırımlarımız başlayacak" dedi. Azat Yeşil, gecenin sonunda ise Saba Tümer ve Candan Erçetin'e çiçekle teşekkür etti.