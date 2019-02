İzledikten Sonra Kolay Kolay Unutamayacağınız 12 Efsane Tedx Konuşması (Video)

Başarılı insanların öyküleri her zaman merak edilir. Her ne kadar başarının amacı, onu diğer insanlara aktarmak olmasa da insanız. Zaman zaman kendimizi kötü hissediyor, motive olamıyoruz. Hatta gerçekleri unutuyor, zorluklarla mücadele etmek için neler yapacağımızı kestiremiyoruz.Dünyanın ve Türkiye 'nin farklı şehirlerinde düzenlenen konferanslar serisi TEDx, ilham kaynağı yaratan hikayelerin duyulmasını sağlıyor. Her konuşmacı, verilen konu üzerine sınırlı sürede aktarabileceği şeyleri aktarıyor. Lafı daha fazla uzatmaya gerek yok. Sizin için ağırlıklı olarak Türkiye'de yapılmış TEDx konuşmalarından güzel ve anlamlı bir derleme hazırladık.Çoğumuzun varlığından bihaber olduğu Van Gölü 'nde yaşayan inci kefalleri... Sizce Prof. Dr. Mustafa Sarı, bir balık üzerinden ne kadar hayat dersi verebilir? Ondan daha iyi anlatmamız zor:Yapay zekalar üzerine günümüzün en etkili yazarlarından Cem Say, geleceğin robotlarını anlatıyor:Gezmenin ve farklı yerleri kendi imkanlarınızla görmenin kitabını yazan Bestami Köse, parasızlığın neden bir engel olmadığını anlatıyor:Türk yemeklerinin neden bu kadar vazgeçilmez olduğunu, tarih dersi vererek anlatan Şef Vedat Başaran'dan dinleyin:İlkokul Öğretmeni Ahmet Naç'ı daha önce duymuş olabilirsiniz. Peki hiç Mustafa Kemal Atatürk 'ü ondan dinlediniz mi?Artık masalları eskidi ya da biz öyle düşünüyoruz. Peki tüm masallar çocuklar için mi? Judith Liberman Türkçe anlatıyor:Barış Özcan'ı YouTube'da ürettiği başarılı içeriklerle biliyoruz, ancak orada anlatmadığı çok özel bir hikayeyi buradan dinlemek mümkün:Gazeteci Cem Seymen , yıllardır Anadolu'nun farklı köşelerinden insanların ve mücadelelerin hikayelerini aktarıyor. Peki ya ülkemizdeki gençlerin hikayeleri?Acımasızlık, insanlığa ihanet. Araştırmacı Gazeteci Büşra Sanay, "Kardeşini Doğurmak" adındaki kitabıyla yüzümüze vurduğu bir gerçeği anlatıyor. Herkesin dinlemesi gerek:Sapiens kitabının yazarı Yuval Noah Harari 'den insanlığın Dünya'ya nasıl egemen olduğuna dair, aydınlatıcı bir bakış açısı (Altyazılı):Mandıra Filozofu gibi aykırı filmleriyle tanıdığımız Müfit Can Saçıntı , domatesler üzerinden hepimize hayat dersi veriyor:Çocukken Dünya'yı görme hayalleri kuran Ayşe Teyze , bu hayaline 60 yaşından sonra 25 ülke gezerek kavuştu. Kendisinden dinleyin:Sizde dikkatinizi çeken TEDx konuşmalarını yorumlar kısmında herkesle paylaşabilirsiniz.