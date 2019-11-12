Son Dakika Haberleri: İzleyicilere cevapladı: Aşk mı? İntikam mı?
Son Dakika Magazin İzleyicilere cevapladı: Aşk mı? İntikam mı? - Son Dakika Magazin

İzleyicilere cevapladı: Aşk mı? İntikam mı?

7 saat önce

İşte Azize dizisi için yapılan sokak röportajında izleyicilerden nasıl yorumlar geldi?

İzleyicilere cevapladı: Aşk mı? İntikam mı?, System.String[]

İşte Azize dizisi için yapılan sokak röportajında izleyicilerden nasıl yorumlar geldi?


Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:18 
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