Son Dakika › Magazin › İzleyicilere cevapladı: Aşk mı? İntikam mı? - Son Dakika Magazin
İzleyicilere cevapladı: Aşk mı? İntikam mı?
7 saat önce
İşte Azize dizisi için yapılan sokak röportajında izleyicilerden nasıl yorumlar geldi?
İşte Azize dizisi için yapılan sokak röportajında izleyicilerden nasıl yorumlar geldi?
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:18
Hadise'nin cesur paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Binlerce beğeni aldı Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Her şey yolunda Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' şarkısı Spotify'a geri döndü Işın Karaca'nın Tuğrul Odabaş'tan boşanma nedeni ortaya çıktı