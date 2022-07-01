Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Haziran 06.50'de, Çeşme ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. Dün saat 01.15'te ise Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen can salı içerisindeki 7 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarıldı.

Kaynak: İHA

Yunanistan, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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