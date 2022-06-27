İzmir açıklarında 62 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 62 düzensiz göçmen yakalandı

27.06.2022 13:28

İzmir'in Urla ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 62 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı oldukları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 62 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı oldukları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin Düvenli Koyu'na hareket ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) ile yapılan takipte lastik bottaki bir grup düzensiz göçmenin sahilden ayrıldığını tespit eden ekipler, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisine bildirdi.

Gece saatlerinde düzenlenen operasyonda lastik bottaki 62 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı oldukları değerlendirilen 3 şüpheliden E.K.ve A.B. yakalandı. Bottan denize atlayan K.İ. ise insansız hava aracıyla yapılan takip sonucu karaya çıktığı sırada Urla İlçe Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine gönderileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında 62 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında 62 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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