İzmir Barajları Yeniden Dolduruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir Barajları Yeniden Dolduruluyor

İzmir Barajları Yeniden Dolduruluyor
31.01.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'deki yağışlar, Tahtalı ve diğer barajların doluluk oranlarını artırdı ancak geçen yılın gerisinde.

İZMİR'de son günlerde etkili olan yağışlar, kentteki barajları yeniden doldurmaya başladı. Kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'nda yüzde 1'in altına düşen doluluk oranı, ocak ayı yağışların ardından yüzde 5,51'e yükseldi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'nda geçen yılın aralık ayında yüzde 1'in altına düşen su seviyesi, ocak ayı yağışların ardından yüzde 5,51'e yükseldi. Bereketli yağışlara rağmen barajlardaki su seviyesi, geçen yılın gerisinde kaldı. Barajdaki aktif doluluk oranı 31 Ocak 2025'te yüzde 15,09 olarak kayıtlara geçmişti.

BALÇOVA VE ALAÇATI KUTLU AKTAŞ BARAJLARI YENİDEN SU TOPLADI

2025 yılının son aylarında suyun tamamen bittiği Balçova ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajları yeniden su toplarken, Gördes Barajı'nda doluluk oranı kaydedilmedi. Balçova Barajı'nda doluluk oranı yüzde 26,54'e, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda yüzde 27,38'e yükseldi. 31 Ocak 2025'te Balçova Barajı'nda yüzde 33,23, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda yüzde 31,36, Gördes Barajı'nda yüzde 5,96 doluluk oranı kaydedilmişti. Geçen sene 31 Ocak'ta doluluk oranı yüzde 27,16 olan Ürkmez Barajı'nda su seviyesi, bu yıl aynı dönemde yüzde 11,73; geçen yıl yüzde 70,19 aktif doluluğu olan Güzelhisar Barajı'nda su seviyesi yüzde 43,37 olarak kaydedildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Barajları Yeniden Dolduruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada
Cumhuriyet tarihinde bir ilk Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

11:47
Galatasaray’da neler oluyor “Bitti“ denilen transfer iptal oldu
Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
11:39
Fenerbahçe Divan Kurulu’na damga vuran kare
Fenerbahçe Divan Kurulu'na damga vuran kare
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
10:09
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:34
İlk Evim Konut Kredisi’nin detayları netleşiyor İşte örnek hesaplamalar
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 11:51:22. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir Barajları Yeniden Dolduruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.