İzmir Baro Başkanı Yılmaz: "Deprem Sonrası Sinyal Alınamayan 180 Bin Hat Sahibi Var. Acaba Bunların Yerine Birileri Oy Kullanacak Mı?" - Son Dakika
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İzmir Baro Başkanı Yılmaz: "Deprem Sonrası Sinyal Alınamayan 180 Bin Hat Sahibi Var. Acaba Bunların Yerine Birileri Oy Kullanacak Mı?"

29.03.2023 11:25

İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği deprem sonrası GSM operatörleri tarafından sinyal alınamayan 180 bin civarında hat sahibi olduğunu belirterek “Acaba bunların yerine birileri oy kullanacak mı” diye sordu. Yılmaz, yurttaşlara “Seçmen listelerine baksınlar kendiyle birlikte diğer isimleri de kontrol etsinler eğer vefat ettiğini, yaşamadıklarını düşündükleri kişiler varsa bunlarla ilgili itiraz sürelerini başlatsınlar. Baroya da gelsinler bizler baro olarak bu konuda her türlü desteğe, yardıma hazırız” çağrısı yaptı.

KERİM UĞUR

İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği deprem sonrası GSM operatörleri tarafından sinyal alınamayan 180 bin civarında hat sahibi olduğunu belirterek "Acaba bunların yerine birileri oy kullanacak mı" diye sordu. Yılmaz, yurttaşlara "Seçmen listelerine baksınlar kendiyle birlikte diğer isimleri de kontrol etsinler eğer vefat ettiğini, yaşamadıklarını düşündükleri kişiler varsa bunlarla ilgili itiraz sürelerini başlatsınlar. Baroya da gelsinler bizler baro olarak bu konuda her türlü desteğe, yardıma hazırız" çağrısı yaptı.

İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, 6 Şubat depremleri sonrasında GSM operatörlerinin sinyal alamadığı telefonlar ve seçim güvenliğiyle ilgili olarak ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, şunları söyledi:

"180 BİN İNSANA BİR ŞEKİLDE ULAŞILAMIYOR"

"180 bin insana bir şekilde ulaşılamadığından bahsediyoruz. GSM operatörlerinden sinyal vermeyen telefon numaralarıyla ilgili. Yani bu insanlar 6-7 Şubat'tan itibaren hiçbir sinyal vermiyorlar. Sinyalin verilmediği bir yerde insanların yaşamlarının sona erdiğini düşünürsünüz. Nefes alan insan o telefonu kullanacaktır ama kullanılmayan telefon numaraları var. Bu telefon numaralarının kimlere ait olduğu operatör şirketlerinde ismen belli. Kamunun elinde de bunlar var o halde bu isimler üzerinden yürütülecek bir oy çalışmasının önüne çekmek ne yazık ki şu anda mümkün gözükmüyor. Acaba bunların yerine birleri oy kullanacak mı? Böyle bir durum mu söz konusu olacak olmamasını temenni ederiz. Ama ne yazık ki ülkemizdeki bir önceki seçimlerde de karşımıza çıkan hukuksuzluklar, hukuka aykırılıklar yine devam edecek endişesini taşıyan bir süreci yaşıyoruz. Biz vatandaşlardan şunu rica ediyoruz; seçmen listelerine baksınlar kendiyle birlikte diğer isimleri de kontrol etsinler eğer vefat ettiğini, yaşamadıklarını düşündükleri kişiler varsa bunlarla ilgili itiraz sürelerini başlatsınlar. Baroya da gelsinler bizler baro olarak bu konuda her türlü desteğe, yardıma hazırız.

"HUKUKSUZLUKLAR NE YAZIK Kİ DEVAM EDİYOR"

Okullarda avukatları sandıkların başlarında görevlendirilmek üzere biz bir çalışma yürütüyoruz. Ama bu çalışmayı bütün ülke çapında yapmak lazım. Aslında asli görevi vatandaşın oyunu korumak olan devletin bu görevi yerine getirmesinden şüphe duyulduğu için aslında görevi oyunu verip oyuna devletin sahip çıkacağını bekleyen vatandaşın kendi oyuna sahip çıkmak gibi bir endişesi var. Böyle bir tezat yaşıyoruz bu ülkede. Hukuksuzluklar ne yazık ki devam ediyor bunun önüne geçebilmek bununla mücadele edebilmekte baroların asli görevidir."

"BU SEÇİM ÇOK ÖNEMLİ, HERKESİN OYUNA SAHİP ÇIKMALI"

Deprem bölgesinden başka şehirlere gelip oy kullanacak olan yurttaşlara ve öğrencilere de uyarılarda bulunan Yılmaz, şunları söyledi:

"Deprem bölgesinden İzmir'e ya da başka bir şehre gelen vatandaşlar var onların ne şekilde listelerde yer alacakları belli geçici ikametlerini alacaklar o ikametgahlarıyla muhtarlara ve ilçe seçim kuruluna başvuruda bulunacaklar. Bunun süresi de 17 Nisan'a kadardır. Bu öğrenciler için de söz konusu. Yaşlılar evlerinden çıkamayacaklar ama onu kullanmak isteyenler için de bir yönetmelik var zaten. Bu seçim çok önemli herkesin oyuna sahip çıkması, oyunu kullanması ve sonuçlarına göre hareket etmesi çok önemli ve değerli."

Kaynak: ANKA
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Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Baro Başkanı Yılmaz: 'Deprem Sonrası Sinyal Alınamayan 180 Bin Hat Sahibi Var. Acaba Bunların Yerine Birileri Oy Kullanacak Mı?' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Baro Başkanı Yılmaz: "Deprem Sonrası Sinyal Alınamayan 180 Bin Hat Sahibi Var. Acaba Bunların Yerine Birileri Oy Kullanacak Mı?" - Son Dakika
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