İzmir Belediye Başkanı Tugay için AK Parti iddiası! Tarih ve saat bile verildi - Son Dakika
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İzmir Belediye Başkanı Tugay için AK Parti iddiası! Tarih ve saat bile verildi

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiasında tarih ve saat verildi. Tugay'ın, Çarşamba günü saat 11.30'da düzenlenecek törenle AK Parti'ye kabul edileceği öne sürdü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay için bir süredir dile getirilen parti değişikliği iddiası bu kez tarih ve saat verilerek ortaya atıldı. İddiaya göre Tugay için çarşamba günü saat 11.30'da tören düzenlenecek. 

İzmir Belediye Başkanı Tugay için <a class='keyword-sd' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> iddiası! Tarih ve saat bile verildi

TARİH VE SAAT VERDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın siyasi geleceğine ilişkin tartışmalar devam ederken Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan'ın iddiası dikkat çekti. Burhan, Tugay'ın AK Parti'ye katılımının çarşamba günü gerçekleşeceğini belirterek saat de verdi. Sinan Burhan şu ifadeleri kullandı: "Çarşamba günü saat 11.30'da AK Parti görkemli bir törenle Cemil Tugay'ı ağırlayacak, partiye kabul edecek."

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SON DAKİKA: İzmir Belediye Başkanı Tugay için AK Parti iddiası! Tarih ve saat bile verildi - Son Dakika
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