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İzmir Büyükşehir Binası yarışması sonuçlandı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Binası yarışması sonuçlandı

04.06.2021 09:23
İzmir Büyükşehir Binası yarışması sonuçlandı, System.String[]

30 Ekim depreminde hasar gördüğü için yıkılması gündemde olan İzmir Büyükşehir Belediye binasının güçlendirilerek tekrar kullanıma sunulması için, Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin düzenlediği öğrenci yarışması sonuçlandı.

Yapının güçlendirilmesi ve özgün haline getirilerek meydandaki tarihi rolüne tekrar devam etmesini isteyen Mimarlar Odası İzmir Şubesi, düzenlediği yarışmanın sonuçlarını açıkladı."Yapısal Boşluğun Kentle Diyaloğu" isimli yarışmaya Türkiye'deki 30 farklı üniversiteden katılan42 öneri, asil jüri üyeleri Seden Cinasal Avcı, Alişan Çırakoğlu, Alper Derinboğaz, Hakan Evkaya, Pınar Gökbayrak, Nurbin Paker, Mert Uslu ve danışman jüri üyeleri İlker Kahraman, Seçkin Kutucu, Feyzal Avcı Özkaban, Muzaffer Tunçağ ve Orhan Ersan'ın katılımıyla değerlendirildi ve 1.lik Ödülü Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Sude Yılmaz'ın oldu.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından açılan "Yapısal Boşluğun Kentle Diyaloğu" isimli ulusal öğrenci fikir yarışması Konak Meydanı'nda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nın kente yeniden kazandırılmasını hedeflenmişti. Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İlker Kahraman "Projesi 1966 yılında açılan bir mimari proje yarışmasıyla elde edilen yapının müellifleri Özdemir Arnas, Altan Akı ve Erhan Demirok'tur. Yapı dönemin özgün karakteristiklerini yansıtan bir kamu yapısı olmasının yanı sıra kullanılageldiği 1980 yılından bugünekentin kamusal hafızasında yer etmiş, Konak Meydanı'nı tanımlayan idari yapılarla birlikte bölgenin 20.yy katmanının önemli bir bileşeni olmuştur. Bu eksende ele alınan yarışma, mimarlık öğrencilerine yapının mimari niteliğine duyarlı olarak yapılabilecek yapısal ve program önerilerinin geliştirilerek yapının kentle diyaloğunu tekrar kurmasını beklemekteydi. Bu diyalog yapının belirgin bir şekilde ortaya koydu ve kamusal alanla ilişki kurmak üzere kurguladığı iç avlusunun oluşturduğu boşluğa işaret ederek isimlendirilmiştir. Birincilik alan projenin (yapıyı kentliye ait kılmak adına) mevcut yapının zemin katında oluşturduğu hiyerarşik yapılanmayı ortadan kaldıran önerisi başarılı bulunmuş, yapıyı alana ve Konak Meydanı'nın sosyal hayatına eklemlemeye yönelik yaptığı müdahaleler olumlu karşılamıştır. Proje ayrıca yapının olası yıkım senaryosuyla ortaya çıkabilecek boşluğu yapı oradayken de yine tanımlı bir boşluk olarak Konak Meydanı'na kazandırmaktadır. Birinci olan ve dereceye giren öğrencileri tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kahraman "Ayrıca bu mekânsal düzenleme deniz tarafından gelen serinletici rüzgarları gölgelenmiş bir alt mekanda sosyal işlevlerle bütünleştirmekte, yapıyı İzmir'in iklimsel yapısına ve yaşam alışkanlıklarına daha uygun bir kamu yapısı haline getirmektedir" dedi.

Yarışmada 1.lik Beykent Üniversitesi'nden Sude Yılmaz'ın olurken, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrencilerinden Ertuğrul Akdemir, Osman Çağine ve Süleyman Pişken 2'inci, Mef Üniversitesi öğrencilerinden Gamzenur Kural ve İrem Metin ise 3'üncü oldu.

Beykent Üniversitesi, Konak Meydanı, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Binası yarışması sonuçlandı - Son Dakika


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