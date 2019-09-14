İzmir çöp kamyonuna çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Çöp kamyonuna çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde, yönetimindeki otomobille çöp kamyonuna çarpan Vedat Toka ile yanındaki kimliği belirlenemeyen arkadaşı hayatını kaybetti.

Kaza bugün sabah saatlerinde, Şair Eşref Bulvarı'nda meydana geldi. Vedat Toka yönetimindeki 35 TGR 87 plakalı otomobil, Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi'nden bulvara çıkan ve önünden karşıya geçen Raşit Başak yönetimindeki 35 ERV 74 plakalı, Konak Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü Vedat Toka ile yanındaki ismi henüz öğrenilemeyen arkadaşı olay yerinde hayatını kaybetti. Çöp kamyonunda görevli iki belediye işçisi de hafif şekilde yaralandı.

Bu arada kaza anı ise bölgede bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin MOBESE kamerası tarafından görüntülendi.