İzmir'de, 12 Kişiye PKK Propagandasından Gözaltı
53 dakika önce
İzmir'de, 12 kişiye PKK propagandasından gözaltıİzmir'de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.
İzmir
'de, 12 kişiye PKK
propagandasından gözaltı
İzmir'de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan kişilere yönelik, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel malzeme ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:44 Kaynak: DHA
Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı, Paris Hilton ve Ronaldo'nun Koruması Çıktı
İzmir'de Trans Bireyi Vuran Polis Tutuklandı
Hastalarının Özel Görüntülerini Gizlice Çekip İnternete Servis Eden Sapık Doktorun İfadesi Ortaya Çıktı
Annesini Öldüren Sanıktan Şikayetçi Olmadı