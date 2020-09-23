15 kilo esrar, 862 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Yapılan aramalarda 15 kilogram esrar, 862 kök Hint keneviri, 15 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beydağ , Bayındır ve Ödemiş ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

İzmir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 kilogram esrar, 862 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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