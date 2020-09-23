15 kilo esrar, 862 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 kilogram esrar, 862 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beydağ, Bayındır ve Ödemiş ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 15 kilogram esrar, 862 kök Hint keneviri, 15 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Operasyonlarda 27 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:45 - Kaynak: AA
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