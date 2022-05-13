18 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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18 düzensiz göçmen yakalandı

13.05.2022 15:30

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Kongo uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Kongo uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasından şüphe üzerine 3 taksiyi durdurdu.

Taksilerdeki 3'ü çocuk, 14'ü kadın 24 kişinin Kongo uyruklu olduğu tespit edildi.

İşlemler için Sarnıç Polis Merkez Amirliğine götürülen kişilerden 18'nin ülkeye yasa dışı yoldan girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Diğer Kongo uyruklular ise serbest bırakıldı.

18 düzensiz göçmen yakalandı
18 düzensiz göçmen yakalandı
18 düzensiz göçmen yakalandı
18 düzensiz göçmen yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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