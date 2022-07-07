İzmir'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

07.07.2022 19:35
İzmir'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hacı İbrahim Mahallesi'ndeki bir evde hırsızlık olayının meydana gelmesinin ardından çalışma yaptı.

Ekipler, evden hırsızlık yaptıkları şüphesiyle M.S, İ.E, ve T.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.E. ve T.E. tutuklandı, M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Bayındır, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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