İzmir'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hacı İbrahim Mahallesi'ndeki bir evde hırsızlık olayının meydana gelmesinin ardından çalışma yaptı.
Ekipler, evden hırsızlık yaptıkları şüphesiyle M.S, İ.E, ve T.E'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.E. ve T.E. tutuklandı, M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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