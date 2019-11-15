Son Dakika Haberleri: İzmir'de 5 kişinin öldüğü iki farklı olayda iki cinayet zanlısı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 5 kişinin öldüğü iki farklı olayda iki cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de 5 kişinin öldüğü iki farklı olayda iki cinayet zanlısı tutuklandı

7 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde iddiaya göre, eşini kıskanarak bir kişiyi öldüren rahip Hasan Y. tutuklandı.

İzmir'de 5 kişinin öldüğü iki farklı olayda iki cinayet zanlısı tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde iddiaya göre, eşini kıskanarak bir kişiyi öldüren rahip Hasan Y. tutuklandı. Öte yandan bir başka olayda, Kiraz ilçesinde 4 kişinin ölümüne neden olan ve cinayetleri itiraf eden Murat Akkeçe tutuklanarak cezaevine konuldu.


Bornova ilçesinde, geçtiğimiz günlerde pompalı tüfekle eşinin iş yerinde 1 kişiyi vurarak öldüren ve Aliağa ilçesinde yol kontrolü sırasında yakalanan şahsın rahip olduğu ortaya çıkmıştı. Alınan bilgiye göre Mehmet Özkan isimli şahsı pompalı tüfekle vuran Hasan Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Hasan Y. yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.


4 kişiyi öldürmüştü, o da tutuklandı


Kiraz ilçesine bağlı Çayağzı Mahallesi'nde İbrahim Akkeçe (40), eşi Döndü Akkeçe (38), oğulları Kemal Akkeçe (17) ve akrabaları Erol Akkeçe'nin (35) silahla öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şahısların işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında, zanlılardan Murat Akkeçe tutuklandı, eşi ve 3 akrabası ise serbest bırakıldı.


Katil zanlısının ifadesinde, cinayeti namus meselesinden işlediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan, 4 kişinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı. Cenazelerin bugün toprağa verileceği öğrenildi. - İZMİR

Bornova, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakıcı dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu burnunu kanatana kadar dövdü
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan siyanür satışı açıklaması: Gerekli adım atılacak Son dakika: Bakırköy'de siyanürle intihar eden Bahattin Delen'in telefonundaki mesaja ulaşıldı Ukrayna'da üniversiteli kızları öldüren sanık: Mesleğim dolandırıcılık, aylık gelirim 100 bin lira

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 17:53:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de 5 kişinin öldüğü iki farklı olayda iki cinayet zanlısı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]