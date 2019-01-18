Son Dakika Haberleri: İzmir'de 72 Kişiye Yönelik Fetö Operasyonu (3)

İzmir'de 72 Kişiye Yönelik Fetö Operasyonu (3)

1 saat önce

GÖZALTILAR DEVAM EDİYORİzmir merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 61'e yükseldi.

İzmir'de 72 Kişiye Yönelik Fetö Operasyonu (3), System.String[]
GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

İzmir merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 61'e yükseldi. Operasyon kapsamında 11 şüphelinin daha aranmasına devam edildiği belirtildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:35 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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