İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için koşu düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Spor İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için koşu düzenlenecek - Son Dakika Spor

İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için koşu düzenlenecek

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle koşu düzenlenecek.

İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için koşu düzenlenecek, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle koşu düzenlenecek.

Fevzipaşa Bulvarı'ndaki Borsa Sarayı önünden başlayacak 3 kilometrelik ücretsiz koşu, Kültürpark içinde sona erecek.

8 Mart Pazar günü saat 13.30'da başlayacak koşuya katılmak isteyenler, 6 Mart Cuma gününe kadar www.maratonizmir.org internet adresi üzerinden kayıt işlemini gerçekleştirebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:00 Kaynak: AA
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