İZMİR'DE 8 TON SAHTE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ 9 GÖZALTI - Son Dakika
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İZMİR'DE 8 TON SAHTE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ 9 GÖZALTI

25.09.2022 17:47

İZMİR'de, polis tarafından yapılan operasyonlarda 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de, polis tarafından yapılan operasyonlarda 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretiminde kullanılmak üzere sahte etil alkol üretilip, piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Karşıyaka, Buca ve Kemalpaşa ilçelerindeki 1 iş yeri, 3 araç ve 1 depoda yapılan aramalarda 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Şüphelilerin, ürettikleri sahte etil alkolleri internet üzerinden 'dezenfektan' görünümünde satışa sundukları ve Türkiye'nin her iline kargo yöntemiyle gönderdikleri tespit edilirken, operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE 8 TON SAHTE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ 9 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İZMİR'DE 8 TON SAHTE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ 9 GÖZALTI - Son Dakika
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