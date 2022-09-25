İzmir Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretiminde kullanılmak üzere sahte etil alkol üretilip, piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Karşıyaka , Buca ve Kemalpaşa ilçelerindeki 1 iş yeri, 3 araç ve 1 depoda yapılan aramalarda 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Şüphelilerin, ürettikleri sahte etil alkolleri internet üzerinden 'dezenfektan' görünümünde satışa sundukları ve Türkiye 'nin her iline kargo yöntemiyle gönderdikleri tespit edilirken, operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İZMİR'DE 8 TON SAHTE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ 9 GÖZALTI - Son Dakika

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