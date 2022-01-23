İzmir'de 80 yaşındaki adam yangında hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde 80 yaşındaki bir adam evde çıkan yakında yaşamını yitirdi.

Yangın, bugün öğlen saatlerinde İsmet Paşa Mahallesi 3611/2 Sokak'ta bulunan bir evde çıktı. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede evin tamamını sardı. Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştılar

Yangının ardından eve giren ekiplerin yaptığı kontrollerde, bir kişinin mahsur kalması sonucu yanarak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan kontrollerde ölen kişinin Aziz Atmaca (80) olduğu belirlendi. Atmaca'nın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, itfaiye ekiplerinin de yangının çıkış nedenini araştırdığı belirtildi. - İZMİR