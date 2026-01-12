İzmir'de 90 Bin Akıllı Bileklik Uygulaması - Son Dakika
Sağlık

İzmir'de 90 Bin Akıllı Bileklik Uygulaması

12.01.2026 13:24
İzmir İl Sağlık Müdürü Kul, acil durumlarda kullanılmak üzere 90 bin akıllı bileklik takıldığını açıkladı.

İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, Sağlık Bakanlığınca acil ve afet durumlarında yaralının alındığı konum, nakledildiği sağlık tesisi ve sürecin takibinin yapılabildiği, özellikle kimliksiz hastalarda karekodla hasta tanımlamaya yardımcı olmak adına başlatılan Akıllı Bileklik Projesi kapsamında İzmir'de yaklaşık 90 bin akıllı bileklik takıldığını söyledi.

İzmir Şehir Hastanesi Toplantı Salonu'nda, kent genelinde 2025 yılında verilen sağlık hizmetlerini değerlendiren Kul, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında 6 milyonu acil sağlık hizmeti olmak üzere 28 milyon muayene hizmeti verildiğini, 545 bin ameliyatın yapıldığını söyledi.

İzmir 2026 yılını "saha ziyaretleri yılı" olarak ilan ettiklerini belirten Kul, ekibiyle haftanın her günü sahada olacaklarını anlattı.

Kul, kentteki doğurganlık oranının Türkiye ortalamasının altında olduğunu, yaşlı nufüsün arttığını ifade ederek, bu kapsamda verilen sağlık hizmetlerinin de her yıl yükseldiğini kaydetti.

Kentte Sağlık Bakanlığına bağlı 33 hastanenin bulunduğunu belirten Kul, "İlimizde 2025 yılında poliklinik hizmetlerinin yüzde 87'sini kamu hastaneleri ve bağlı birimler verdi. İzmir genelinde günlük yaklaşık 65 bin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kapasitesi açılıyor. 95 bin poliklinik hizmetinin veriliyor, 15 bin de acil muayene yapılıyor." dedi.

İzmir'de pilot olarak uygulanan akıllı bileklik projesi

Kul, Sağlık Bakanlığı tarafından geçen yıl İzmir'de pilot olarak Akıllı Bileklik Projesi'nin başlatıldığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralıların farklı kentlere gönderildiğini hatırlatan Kul, "Amaç yaralıların ulusal sağlık sistemine kaydı sağlanarak tedavisinin tamamlanmasına kadar takip edilmesi ve bu bilgilerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Bu proje kapsamında 112 ambulansı ya da UMKE tarafından müdahale edilmiş vakalara karekod bulunan bileklik takılıyor. Kişinin kimlik bilgisi yoksa fotoğrafı sisteme ekleniyor. Gittiği hastanede sağlık çalışanı tarafından karekod taranıyor. İlimizde yaklaşık 90 bin vatandaşımıza bu akıllı bileklik takıldı. Afetlerde dijital olarak kullanım için hazır hale getirildi." diye konuştu.

Kul, organ bağışı konusunda İzmir'in Türkiye birincisi olduğunu kaydederek, gösterilen duyarlılık için teşekkür etti.

Aşılanma çalışmalarının önemine de değinen Kul, şunları kaydetti:

"Aşılama noktasınada çok güçlü bir ülkeyiz. Her çocuğun aşılanmasını istiyoruz. Aşı kararsızlığı ve reddi konusunda sosyal medyanın etkisiyle ve kullanılan yanlış cümlelerle aileler olumsuz etkileniyor. İzmir'de yüksek bir şeklide aşılanma oranı var."

Kul, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2025 yılında boşaltıldığını, onun yerinde 400 yataklı daha modern bir hastanenin inşa edileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Sağlık, İzmir

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
