İzmir'de ABD'nin Venezuela Müdahalesi Protesto Edildi

(İZMİR) - İzmir Alsancak'ta bir araya gelen İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu bileşenleri, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin kaçırılmasını protesto etti.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu bileşenleri, Alsancak'taki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine tepki amacıyla eylem düzenledi. Katılımcılar "Venezuela halkı yalnız değildir", "Katil ABD, işbirlikçi AKP", "NATO'dan çıkılsın, üstler kapatılsın", "Barbarlık yenilecek direnen halklar kazanacak", "Ya kapitalist barbarlık ya sosyalizm", "Katil, haydut ABD", "Kahrolsun ABD emperyalizmi", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu adına basın açıklaması yapılan eylemde, açıklamayı KESK İzmir Şubeler Platformu Sözcüsü Başak Edge Gürkan okudu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın dört bir yanını kana bulayan, ülkeleri felaketlere sürükleyen, darbelerin, çatışmaların, iç savaşların arkasındaki temel güç olan Amerikan emperyalizmi dün Venezuela'ya bir darbe gerçekleştirmiş, Venezuela Devlet Başkanı Maduro Amerikan askerleri tarafından kaçırılarak bir gemiye konulmuş ve ABD'ye götürülmüştür. Bir devlet, başka bir devletin topraklarına girip o devletin başkanını kaçırmakta, kendi topraklarına götürerek yargılayacağını ilan etmektedir. ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklama ile tüm dünyaya hiç çekinmeden, 'ABD tarihindeki en çarpıcı ve etkili askeri güç gösterilerinden biri' diyebilmektedir. Yine Trump, açık seçik, en ufak bir sıkılma dahi duymadan, 'Venezuela'yı biz yöneteceğiz' sözlerini kullanabilmektedir. Trump, muzaffer bir kumandan edasıyla yaptığı açıklamada büyük ABD'li petrol şirketlerinin ülkeye girerek milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını, 'harap durumdaki petrol altyapısını onaracağını' ve ülke için gelir yaratacağını da söyleyerek Venezuela'yı yağmalamak istediklerini ikrar etmiştir. Onun bu ikrarı ağızdan kaçan bir cümle değil, kimsenin kendilerini engelleyemeyecekleri özgüveniyle büyük bir pervasızlıkla söylenmiş skandal sözlerdir. ve dünyada demokrasi kelimesini dilinden düşürmeyen devletlerin hiçbiri bu duruma karşı çıkmamaktadır. Birleşmiş Milletler'den Avrupa Konseyi'ne uluslararası kurumların hiçbiri bu barbarca işgale, bu her türlü uluslararası hukuku, kaideyi, demokratik değerleri ayaklar altına alan darbeye tek söz etmemektedir. Trump ve Amerikan emperyalizmi işte tam da bu yüzden bu kadar kolay bir şekilde, bir film sahnesi anlatır gibi yabancı bir devlet başkanını tüm dünyanın gözü önünde kaçırıp kendi ülkesinde yargılayacağını ve o ülkeyi artık kendilerinin yöneteceğini diline dolayabilmektedir. Amerikan emperyalizmi, emperyalist dünya düzeninin bir parçası olarak dünya kaynaklarını tekrar ve tekrar paylaşma üzerine kurulu bu ekonomik ve siyasi barbarlık döneminde en azgın, en pervasız, en cani yönüyle üzerine düşen rolü oynamaktadır.

"Amerikan emperyalizminin gerekçelerine inanmak imkansız"

Dünya tarihi Amerikan emperyalizminin insanlık düşmanı suçlarıyla doludur. Hiroşima'dan Vietnam'a, Şili'den Sovyetler'in yıkılışına, Irak'tan Suriye'ye, Afrika'dan 12 Eylül'e, 12 Mart'a kadar insanlığa karşı işlenen tüm suçların arkasında muhakkak Anglo-Amerikan emperyalizmi vardır. Gözümüzün önünde haritadan silinen ve soykırıma uğrayan Filistin'de Amerika'nın kanlı postallarının izleri halen kurumamıştır. Irak'ın yağmalanmasına nükleer silah bahanesi vardı. Afganistan işgalinde, Suriye'nin kan gölüne çevrilmesinde, Ukrayna savaşında hep bir tehdit algısı yaratılmış ve kitleler buna ikna edilmeye çalışılmıştı. Libya talan edilirken demokrasi ve diktatörlük karşıtlığı ön plandaydı. Bugün Venezuela'ya karşı girişilen gayri-nizami harp ve darbenin gerekçesi de narkoterörizm ve 'Maduro diktatörlüğü' olmuştur. Öncelikle; içinde ABD'nin olmadığı bir dünya uyuşturucu trafiği ve organizasyonu düşünülemez. Önemle altını çizmek isteriz ki Amerikan emperyalizminin ekonomik-siyasi çıkarları için çıkarttığı savaşlar, giriştiği işgallerin gerekçelerine inanmak imkansızdır. Böylesi bir gerekçe gerçek olsa dahi hiçbir devlet, bir başka devletin egemenlik sahasında bizzat veya kuklaları vasıtasıyla askeri müdahalede bulunarak o devletin başkanını kaçıramaz. Amerikan emperyalizmi uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkileri Venezuela olayı ile bir daha silinmeyecek şekilde baştan yazmıştır ve buna benzer doğrudan müdahalelerin önü artık kapanamayacak şekilde açılmıştır.

"İnsanlık bu barbarlığı ve soygun düzenini artık taşıyamaz durumdadır"

Tek kutuplu bir dünya düzeni emperyalizmin talan, işgal ve barbarlığının önünde durulamaması sonucunu yaratmıştır. Ancak şu bilinmelidir ki yakın tarihimiz emperyalizmi yerle bir eden Kurtuluş Savaşımızı da yazmaktadır. Emperyalizm her ne kadar meydanı boş bulmuş gibi görünse de halkların birlikteliği ve devrimci öfkesi karşısında yenilmeye mahkumdur. Bu yenilgi en bilimsel bir gerçekliktir. Bugün pervasızca yağmalayan, katleden, yok eden emperyalizm kendi mezar kazıcılarını da yaratmaktadır. Emperyalizm daha önce dünyanın dört bir yanında yaşadığı yenilgilerin benzerlerini defalarca kez yaşayacaktır. İnsanlık bu barbarlığı ve soygun düzenini artık taşıyamaz durumdadır. İnsanlık, insanlığını kazanmak için emperyalizmi bir daha siyaset sahasına çıkamayacak şekilde silecek ve eşit, özgür, mutlu, barış dolu bir dünya yaratacaktır. Kahrolsun emperyalizm!"