İzmir'de, ağaca çarpan motosikletli öldü - Son Dakika

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, kontrolden çıkarak ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Murat Can Şenyiğit (19), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Atıfbey Mahallesi, Akçay Caddesi'nde meydana geldi. Murat Can Şenyiğit yönetimindeki 35 AKZ 600 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Şenyiğit, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptığı Şenyiğit, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şenyiğit, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.