İzmir'de ağılda çıkan yangında 78 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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İzmir'de ağılda çıkan yangında 78 küçükbaş hayvan telef oldu

17.05.2022 17:43
İzmir'de ağılda çıkan yangında 78 küçükbaş hayvan telef oldu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, ağılda çıkan yangında 61'i koyun 17'si kuzu olmak üzere toplamda 78 küçükbaş hayvan telef oldu.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, ağılda çıkan yangında 61'i koyun 17'si kuzu olmak üzere toplamda 78 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, sabah saatlerinde Kapıkaya Mahallesi Çilek mevkiinde bulunan ağılda meydana geldi. Ağıldan dumanların yükseldiğini gören bir vatandaş, ağıl sahibi Naci S.'ye (48) haber verdi. Zaman kaybedilmeden vatandaşlar tarafından jandarma ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince alevler, dağlık araziye sıçramadan söndürüldü. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde; 61'i koyun 17'si kuzu olmak üzere toplamda 78 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.

Öte yandan, yangının çıkış nedeniyle ilgili ekipler tarafından geniş çaplı araştırma başlatılırken, Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selim Aksakal ise olay yerine gelerek hayvanların sahibi Naci S.'yi teselli edip geçmiş olsun dileklerini iletti. - İZMİR

İzmir'de ağılda çıkan yangında 78 küçükbaş hayvan telef oldu
İzmir'de ağılda çıkan yangında 78 küçükbaş hayvan telef oldu
İzmir'de ağılda çıkan yangında 78 küçükbaş hayvan telef oldu
İzmir'de ağılda çıkan yangında 78 küçükbaş hayvan telef oldu
İzmir'de ağılda çıkan yangında 78 küçükbaş hayvan telef oldu
İzmir'de ağılda çıkan yangında 78 küçükbaş hayvan telef oldu

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Yangın, Aliağa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de ağılda çıkan yangında 78 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de ağılda çıkan yangında 78 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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