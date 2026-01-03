İzmir'de Anne Cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Anne Cinayeti

İzmir\'de Anne Cinayeti
03.01.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Naime Zeybek, oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü; iki oğlu tutuklandı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde Naime Zeybek (65), apartmanın kömürlüğünde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan oğullarından Emre Zeybek'in (42) kıyafetinden otomobiline annesine ait kan lekesi bulaştığı belirlenirken, 2 oğlu da tutuklandı.

Olay, geçen yıl 13 Aralık'ta Gaziemir ilçesi Atıfbey Mahallesi'nde meydana geldi. Naime Zeybek, oğulları Emre Zeybek ve Alican Zeybek ile Karaburun ilçesindeki yazlıklarından döndü. Emre Zeybek bir süre sonra evden ayrıldı. Daha sonra Naime Zeybek, deterjan almak için apartmanın bodrum katındaki kömürlüğe indi. Annesinin geri dönmemesi üzerine bodrum kata inen Alican Zeybek, annesini kömürlükte kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, bıçaklanan Naime Zeybek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayetle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip oluşturuldu. Çevredeki 30 güvenlik kamerası ile 10 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasına ait toplam 600 saatlik görüntü incelendi. Olay öncesi ve sonrası apartmana girip çıkan kişilerin kimlikleri tespit edilip, ifadeleri alındı.

Soruşturma kapsamında Emre Zeybek ve Alican Zeybek gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilere ait dijital materyaller de incelendi. Kriminal incelemelerde, Emre Zeybek'in kıyafetinden otomobiline annesine ait kan lekesinin bulaştığı tespit edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda Emre Zeybek'in annesini öldürdüğü değerlendirilirken, olayla ilgili her 2 şüpheli de geçen yıl 14 Aralık'ta sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Gaziemir, Cinayet, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Anne Cinayeti - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:00:54. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Anne Cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.