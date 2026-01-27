İzmir'de Aranan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
İzmir'de Aranan Zanlı Yakalandı

27.01.2026 15:51
İzmir'de polisin yaptığı denetimlerde, 27 yıl 9 ay hapis cezası bulunan T.P. yakalandı.

İzmir'de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, hakkında 27 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, dün aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı çalışma gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde şüphe üzerine T.P. isimli şahıs durduruldu. Yapılan GBT sorgulamasında T.P.'nin, 'Dolandırıcılık', 'Hırsızlık' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından hakkında toplam 27 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 2 bin 120 TL kesilmiş para cezası bulunduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan T.P., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İzmir, Son Dakika

