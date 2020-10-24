İzmir'de av tüfeğiyle yaralanan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

İzmir'in Kınık ilçesinde, av tüfeğiyle kazara kendini vurduğu ileri sürülen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Rıfat Bozkurt (71), oğlu ve bir arkadaşıyla Yaylakent Mahallesi Çiftlik mevkisinde ava gitti.

Bozkurt, araçtan silahını aldığı sırada tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bozkurt'un 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.