İzmir'de bayramda toplu taşıma ücretsiz
34 dakika önce
İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:49 Kaynak: DHA
İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı
süresince ücretsiz hizmet verecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi
Meclisi'nde kabul edilen karar doğrultusunda, belediyeye ait tüm toplu ulaşım araçları, Ramazan Bayramı süresince (4 -5- 6 Haziran
) ücretsiz hizmet verecek. ESHOT, İZDENİZ, İzmir Metro ve İZBAN'da bayram süresince bir aksaklık yaşanmaması için tüm önlemlerin alındığı bildirildi. İzmirliler ayrıca mezarlık ziyaretleri için tahsis edilen toplu taşıma araçlarından bayramda ücretsiz yararlanacak. İZDENİZ Genel Müdürlüğü bayramın ikinci ve üçüncü günü (5 ve 6 Haziran) Urla
ve Güzelbahçe
'ye vapur seferleri düzenleyecek. Ayrıca 5 Haziran Çarşamba
, 7 Haziran Cuma ve 8 Haziran Cumartesi vapurlarda Baykuş Seferi uygulaması devam edeceği açıklandı.
- İzmir
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