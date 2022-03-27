İzmir'de binlerce lira sahte para ele geçirildi: 1 tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de binlerce lira sahte para ele geçirildi: 1 tutuklama

27.03.2022 08:21

İzmir'de piyasaya yüklü miktarda sahte para sürmek isteyen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, şüphelilere ait 4 ev ve bir araçta yapılan aramalarda 24 bin 400 lira sahte para ve silah ele geçirildi.

İzmir'de piyasaya yüklü miktarda sahte para sürmek isteyen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, şüphelilere ait 4 ev ve bir araçta yapılan aramalarda 24 bin 400 lira sahte para ve silah ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin piyasaya yüklü miktarda sahte para süreceğine yönelik bilgi edindi. 25 Mart'ta harekete geçen ekipler, H.Y. ve M.Y., isimli 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şahısların, Karabağlar, Buca ve Karşıyaka ilçelerinde bulunan 4 ev ve 1 aracında yapılan aramalarda; 24 bin 400 TL sahte para (Seri numaraları aynı 488 adet 50 TL'lik banknot), 1 pompalı tüfek ve 9 kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

İzmir'de binlerce lira sahte para ele geçirildi: 1 tutuklama
İzmir'de binlerce lira sahte para ele geçirildi: 1 tutuklama
İzmir'de binlerce lira sahte para ele geçirildi: 1 tutuklama

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İzmir Emniyet Müdürlüğü, Silah, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de binlerce lira sahte para ele geçirildi: 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de binlerce lira sahte para ele geçirildi: 1 tutuklama - Son Dakika
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