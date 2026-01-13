İzmir'de Boşanmış Eşini Öldüren Sanığa Ağır Ceza Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Boşanmış Eşini Öldüren Sanığa Ağır Ceza Talebi

13.01.2026 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiğli'de, Halil T. eski eşi Demet Akarsu'yu öldürdü, ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde boşandığı karısını öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski eşi Demet Akarsu'yu (45) 19 Temmuz 2025'te bıçakla öldüren tutuklu sanık Halil T. (47) hakkında hazırlanan iddianame, Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen sanığın, tartıştıktan sonra mutfaktan aldığı bıçakla maktulü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı belirtildi.

Sanığın cep telefonunda yapılan incelemede bulunan ve olay öncesinde taraflar arasındaki konuşmayı içeren mesajlara da yer verilen iddianamede, mesajlarda tarafların birbirlerine "aşkım" diye hitap ettikleri, hakaret ve tehdit içerikli bir söylem bulunmadığı, maktulün "Navigasyon 5 dakika gösteriyor" diye yazdığı, sanığın da "Peki aşkım iniyorum" diyerek cevap verdiği ifade edildi.

İddianamede, sanık Halil T'nin, Demet Akarsu'nun kanlar içinde yerde yattığı anlara ait fotoğrafı cep telefonuyla çekerek maktulün ablasına gönderdiğinin belirlendiği kaydedildi.

Apartman sakinleri ve güvenlik görevlilerinin ifadelerine de yer verilen iddianamede, sabah saatlerinde daireden yüksek sesler ve çığlıklar duyulduğu, kapının uzun süre açılmadığı, sanığın kapıyı açtığında ise üzerinin tamamen kanlı olduğunu söyledikleri aktarıldı.

İddianamede, olayın ardından sanığın, maktulün ablasını aradığı ancak telefona yanıt alamadığı, bunun üzerine ablanın maktulü aradığı, sanığın, "Ne oldu, öldürdüm kardeşini. Sıra sizde, kına yakın." diye cevap verdiği belirtildi.

Sanık Halil T, iddianamedeki ifadesinde, maktulün eve geldiğinde alkollü olduğunu, eski eşine ve çocuklarına hakaret ettiği için tartıştıklarını ileri sürdü.

İddianamede, sanık hakkında olaydan önce aile mahkemesince verilmiş uzaklaştırma kararı bulunduğu, tarafların resmi olarak boşanmış olmalarına rağmen birlikte yaşamayı sürdürdükleri ve bu durumun risk unsuru oluşturduğuna işaret edildi.

Olay

İzmir'in Çiğli ilçesinde 19 Temmuz 2025'te eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Demet Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan Halil T. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Çiğli, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Boşanmış Eşini Öldüren Sanığa Ağır Ceza Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Galatasaray’da derbinin faturası iki isme kesildi Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi
Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
Beşiktaş’tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı

13:37
Duruşmada kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
13:24
Türkiye’de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
13:17
Galatasaray’ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 13:58:21. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Boşanmış Eşini Öldüren Sanığa Ağır Ceza Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.