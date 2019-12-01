Son Dakika Haberleri: İzmir'de çalınan otomobil Manisa'da bulundu
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İzmir'de çalınan otomobil Manisa'da bulundu

6 saat önce

İzmir'den çalınan otomobil, Plaka Tespit Sistemi (PTS) sayesinde Manisa'da bulundu.

İzmir'den çalınan otomobil, Plaka Tespit Sistemi (PTS) sayesinde Manisa'da bulundu.

Torbalı ilçesinde yaklaşık 1 ay önce çalınan 61 TC 982 plakalı otomobilin, Plaka Tespit Sistemi (PTS) tarafından Manisa'nın Turgutlu İlçesine giriş yaptığı belirlendi.

İzmir Ankara kara yolunun Çepnidere Kavşağı bölümünde yolu kapatan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı otomobili durdurarak içerisindeki 4 kişiyi yakaladı.

Çalıntı otomobil ekiplerce otoparka çekildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

İzmir'de çalınan otomobil Manisa'da bulundu

Turgutlu, Manisa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:47 Kaynak: AA
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