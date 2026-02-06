İzmir\'de Cansız Beden Bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İzmir'in Torbalı ilçesinde Fetrek Deresi'nde akıntıya kapılıp, suda kaybolan Berivan Bozan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bozan'ın dereye atılan terliği almak için suya girdiği öğrenildi. Bozan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mustafa İÇ/TORBALI (İzmir),