İzmir'de çiçek satanlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir'de çiçek satanlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Konak Vapur İskelesi önünde çiçek satan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Mesut D, Devran D. ve Serdar S. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mesut D. ve Devran D. İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Serdar S. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 01:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de çiçek satanlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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