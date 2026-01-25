İzmir'de Cinayet: Genç Kızın Ölümü İntihar Değil

(İZMİR) - İzmir'in Bornova ilçesinde, 18 Aralık 2025'te, 18 yaşındaki D.G.'nin kendini asarak yaşamına son verdiği yönündeki ihbarın ardından başlatılan soruşturmada, olayın intihar değil, cinayet olduğu ortaya çıktı. Genç kadının, erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü belirlendi.

İzmir'in Bornova ilçesinde 18 Aralık 2025'te 18 yaşındaki D.G.'nin kendini asarak yaşamına son verdiği yönündeki ihbarın ardından başlatılan soruşturmada, olayın intihar değil, cinayet olduğu ortaya çıkarıldı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerine ulaştıklarında cesedin duruş pozisyonu ile ipin ve bağlantı noktalarının konumunda şüpheli unsurlar tespit etti. Bunun üzerine D.G.'nin erkek arkadaşı M.B. (26) ile yapılan detaylı mülakatlarda çelişkili beyanlar alınması üzerine dosya Cinayet Büro Amirliği'ne devredildi.

Cinayet Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği tarafından yürütülen ortak çalışmada, M.B.'nin kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sırasında D.G.'yi boğarak öldürdüğü, ardından olaya intihar süsü vermeye çalıştığı tespit edildi.

Zanlı cezaevinde intihar etti

Olay yerinde bulunan ve D.G.'ye ait olduğu değerlendirilen intihar notu üzerinde yapılan kriminal incelemede, nottaki yazı örneklerinin şüpheli M.B.'den alınan yazı örnekleriyle birebir eşleştiği tespit edildi. Toplanan deliller Savcılığa sunuldu.

Şüpheli M.B, 20 Aralık 2025'te sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.B., tutuklanmasından iki gün sonra, 22 Aralık 2025'te cezaevinde intihar ederek yaşamına son verdi.