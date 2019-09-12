Son Dakika Haberleri: İzmir'de çöken istinat duvarının enkaz kaldırma çalışmaları başladı
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İzmir'de çöken istinat duvarının enkaz kaldırma çalışmaları başladı

41 dakika önce

İZMİR'in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde, 7 katlı apartmanın önündeki istinat duvarının çökmesiyle kot altında kalan 2 dairede hasar oluşurken, park halindeki 2 araç da çukura düştü.

İzmir'de çöken istinat duvarının enkaz kaldırma çalışmaları başladı, System.String[]

İZMİR'in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde, 7 katlı apartmanın önündeki istinat duvarının çökmesiyle kot altında kalan 2 dairede hasar oluşurken, park halindeki 2 araç da çukura düştü. Büyükşehir ve Torbalı Belediyesi ekipleri, enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Tahliye edilen apartmanın sakinlerinden bazıları, geceyi otellerde bazıları ise yakınlarının yanında geçirdi.

Torbalı'ya bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 91 Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın önündeki istinat duvarı, salı akşamı büyük gürültüyle çöktü. Yolun bir kısmında da göçük meydana geldi. Göçükle oluşan toprak ve kaya parçaları, 7 katlı binanın kot altında kalan 2 dairesinin dış cephesinde hasara neden oldu. Park halindeki 2 araç da oluşan çukura düştü. Olayın ardından apartman, hemen tahliye edildi. Binada yaşayan 28 aileden 6'sı, Torbalı Belediyesi ekiplerince ilçedeki otellere yerleştirildi. Bazı aileler de yakınlarının yanında kalmaya başladı.

İstinat duvarının çökmesinin ardından yapılan incelemeler sonrası Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve Torbalı Belediyesi ekipleri, enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Torbalı Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Alanda doğal gaz, su ve kanalizasyon hatlarının bulunduğunu, bu hatların değişmesi gerektiğini belirten Yakupoğlu, çalışmaların yapılabilmesi için öncelikle enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlanması gerektiğini belirtti. Yaptıkları incelemelerde, binanın kolonlarında hasar oluşmadığını gördüklerini aktaran Yakupoğlu, "Kolonlarda herhangi bir hasar yok; ama bilirkişiler de inceleme yapacak. Yarın enkazın tamamen kaldırılacağını tahmin ediyorum ardından da istinat duvarı yapılacak. Bina kullanılacak halde getirildikten sonra yeniden teslim edilecek" dedi.

Balçova'dan 4 yıl önce Torbalı'ya taşınarak, binanın giriş katındaki evi satın aldığını anlatan apartman yöneticisi, 3 çocuk annesi Şerife Okay (57), ailesi ile birlikte bölgedeki çalışmaları izledi. Okay, "Belediye bizi otele yerleştirdi, gece orada kaldık; ama daha kaç gün kalacağız? Bize yardım etsinler. Ben eve giremiyorum. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Maddi ve manevi bize destek versinler. Mağdurum, yetkililer elimden tutsun" dedi.

- İzmir

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Ayrancılar, Torbalı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:07 Kaynak: DHA
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