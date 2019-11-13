Son Dakika Haberleri: İzmir'de çöp kamyonu denize uçtu: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de çöp kamyonu denize uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

İzmir'de çöp kamyonu denize uçtu: 1 yaralı

6 saat önce

İzmir'de çöp kamyonu denize uçtu: 1 yaralıİZMİR - İzmir'in Dikili ilçesinde, iddialara göre çöplerin toplanması için park edilen çöp kamyonu freninin boşalması nedeniyle hareket ederek denize uçtu.

İzmir'de çöp kamyonu denize uçtu: 1 yaralı

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesinde, iddialara göre çöplerin toplanması için park edilen çöp kamyonu freninin boşalması nedeniyle hareket ederek denize uçtu. Aracın hareket ettiğini gören ve durdurmak isteyen şoför ise araçtan atlaması sonucu yaralandı.

Kaza, Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi ada mevkiinde meydana geldi. Dikili Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan sürücü M.A, çöpleri toplamak için 35 H 9157 plakalı çöp kamyonunu park etti. İddialara göre çöp toplama işlemi sırasında freni boşalan kamyon hareket etmeye başladı. Aracın hareket ettiği gören sürücü M.A., aracını durdurmak için aracına bindi; ama başarılı olamadı. Aracını durduramayacağını anlayan sürücü, araçtan atlaması sonucu yaralandı. Durdurulamayan çöp kamyonu ise daha sonra 10 metre yükseklikten denize uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı olay yerine gelen 112 ekipleri, sürücü M.A.'yı hastaneye kaldırdı.

İzmir'de çöp kamyonu denize uçtu: 1 yaralı

Dikili, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


O pankartı gören sürücüler kornaya basmadı, gürültü bıçak gibi kesildi
İzmir'de aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu Şarkıcı Tuğba Özerk'e polise hakaretten 2 yıl dava açıldı Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 02:02:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de çöp kamyonu denize uçtu: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]